IR: confira data de consulta para 3º lote de pagamento

Consulta pode ser feita em gov.br/receita federal ou ainda por meio do aplicativo “Meu Imposto de Renda" - Foto: © Joédson Alves/Agência Brasil

O contribuinte que ainda não recebeu a restituição do Imposto de Renda (IR) de 2025 referente ao segundo lote de pagamento, que deve ser creditado na conta corrente nesta segunda-feira, 30, vai poder consultar se vai receber no 3º lote que vai ser pago no dia 31 de julho. A consulta pode ser feita a partir de 24 de julho.

Confira as datas de pagamento da restituição:

1º lote: 30 de maio (pago)

2º lote: 30 de junho

3º lote: 31 de julho

4º lote: 29 de agosto

5º e último lote: 30 de setembro

A prioridade vai ser para idosos com mais de 60 anos; contribuintes com alguma deficiência física ou mental, ou moléstia grave; e aquelas pessoas que têm o magistério como maior fonte de renda.

Prioridade ainda para aqueles contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e optarem por receber a restituição via Pix.

Como consultar restituição do IR

A consulta pode ser feita em gov.br/receita federal ou ainda por meio do aplicativo “Meu Imposto de Renda” clicando em “Consultar restituição” ou pelo portal e-CAC.