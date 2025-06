Receita abre consulta do segundo lote do Imposto de Renda

Montante vai ser destinado a contribuintes com prioridade no reembolso - Foto: © Joédson Alves | Agência Brasil

A Receita Federal abre, a partir das 10h desta segunda-feira, a consulta ao segundo lote de pagamentos da restituição do Imposto de Renda (IR) para pessoas físicas de 2025. É o maior da história em número de contribuintes e em valor. Ao todo, 6.545.322 pessoas receberão R$ 11 bilhões.

De acordo com o Fisco, o montante vai ser destinado a contribuintes com prioridade no reembolso. Ao todo, vão ser 4.764.634 que usaram a declaração pré-preenchida ou optaram simultaneamente por receber a restituição via Pix; 1.044.585 com idade de 60 a 79 anos; 496.650 de professores; 148.090 de indivíduos com mais de 80 anos; e outros 91.363 de pessoas com deficiência física ou mental ou doença grave.

Para saber se a restituição vai estar disponível, o contribuinte deve acessar o aplicativo "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, em "Consultar a Restituição". A página da Receita apresenta orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou completa da situação da declaração, por intermédio do extrato de processamento, acessado o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).

O pagamento do segundo lote vai ser feito em 30 de junho, na conta ou na chave Pix informadas na declaração do Imposto de Renda. Caso o contribuinte não esteja na lista, deverá entrar no e-CAC e tirar o extrato da declaração. Se identificar alguma pendência na declaração, ele pode retificar a declaração, corrigindo as informações que porventura estejam equivocadas.

No período pós-declaração, o índice de comunicações falsas se passando pela Receita costuma aumentar significativamente, exigindo redobrada atenção dos contribuintes.

A Receita programou o pagamento da restituição em cinco lotes até setembro. A maioria dos brasileiros está contando com esse dinheiro para realizar o pagamento de dívidas. É o que aponta o levantamento encomendado pela Serasa ao Instituto Opinion Box, que mostrou que 67% dos entrevistados planejam pagar contas e quitar dívidas.

O levantamento do Serasa apontou um aumento expressivo entre os participantes que resolveram direcionar a restituição para essa finalidade, em anos anteriores esse percentual correspondia a 45% dos entrevistados. O endividamento entre as famílias brasileiras registrou um aumento consecutivo nos últimos três meses, alcançando a marca de 77,6%, segundo a Confederação Nacional do Comércio (CNC).

Em relação aos grupos para cada destino, mostrou que 25% dos entrevistados planejam pagar as dívidas, 23% optaram por pagar contas, 11% buscam pagar contas inesperadas e 8% querem limpar o nome.