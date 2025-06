Com medo de ser morto, líder do Irã adota estratégias para se proteger

Mensageiros estão sendo usados para passar mensagens às cúpulas militar e religiosa - Foto: Reprodução Redes Sociais

O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, vem se utilizando de táticas usadas pela Al-Qaeda para ficar longe das mãos dos americanos e israelenses. A estratégia é uma saída para não ser morto e para preservar o regime de quase 50 anos dos aiatolás.

A tática é a mesma usada por Osama Bin Laden, que ficou escondido dos inimigos e sob a proteção do grupo saudita por mais de 10 anos.

Primeira ação adotada por Khamenei foi se desfazer de todos os aparelhos celulares e equipamentos que possam apontar sua geolocalização. Já a segunda atitude dele foi usar mensageiros para manter as cúpulas militar e religiosa informadas.

O líder orientou também que militares e cientistas fujam de suas casas e procurem lugares seguros, para evitar novos ataques. Israel já matou mais de 7 cientistas e quase todos os chefes militares do Irã.

Segundo informações de agências internacionais, Khamenei já está preparando uma lista de sucessão. Principalmente, depois que os iranianos atingiram um hospital civil em Israel e provocaram a ira dos chefes israelenses. Os dois países continuam trocando provocações e ataques.

Chefe de estado

Ali Khamenei está no poder desde 1989, quando sucedeu o Aiatolá Khomeini. Antes de assumir esse cargo, ele foi presidente do Irã de 1981 a 1989. Khamenei é o chefe de estado há mais tempo no poder no Oriente Médio e o segundo líder com mais tempo na chefia do Irã no século XX, ficando atrás apenas do Xá Mohammed Reza Pahlavi.