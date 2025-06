Rússia e China condenam ataques dos EUA; Irã procura Putin

Putin terá encontrado com ministro iraniano nesta segunda-feira, 23 - Foto: Alexander Nemenov | AFP

Rússia e China condenaram os ataques dos Estados Unidos contra instalações nucleares do Irã. Aviões americanos bombardearam três instalações nucleares do Irã, no sábado, 21, em meio a escalada do conflito travado nos últimos dias. Os dois países são aliados do governo iraniano.

O Ministério das Relações Exteriores russo emitiu um comunicado classificando a ação como uma “decisão irresponsável” e uma violação flagrante do direito internacional.

“A decisão irresponsável de submeter o território de um Estado soberano a ataques com mísseis e bombas, quaisquer que sejam os argumentos apresentados, viola flagrantemente o direito internacional, a Carta das Nações Unidas e as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas”, informou o ministério russo, segundo a imprensa internacional.

Os chineses também condenaram os ataques dos EUA, alegando que “exacerbaram as tensões no Oriente Médio”. Na rede social X (antigo Twitter), o Ministério das Relações Exteriores da China afirmou que as “ações dos EUA violam gravemente os propósitos e princípios da Carta da ONU e do direito internacional”.

“A China apela às partes em conflito, em particular Israel, para que cheguem a um cessar-fogo o mais breve possível, garantam a segurança dos civis e iniciem o diálogo e a negociação”, informou a corporação.

Reunião com Putin

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou neste domingo (22/6) que irá a Moscou, para se encontrar com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, na segunda-feira, 23.. O presidente russo havia sinalizado anteriormente interesse em mediar o conflito entre Israel e Irã.

“A Rússia é amiga do Irã, e desfrutamos de uma parceria estratégica”, completou Araghchi em uma entrevista coletiva, em Istambul, na Turquia.

Novos Ataques

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse durante pronunciamento oficial, neste sábado, 21, que caso o Irã não promova a paz, vai atacar outros alvos no país. Trump afirmou ainda, que o Irã é o agressor do Oriente Médio.

"O Irã tem prometido morte à América, Muitos nossos foram mortos por eles. Eu prometi que isso não iria mais acontecer", disse o presidente americano.

Em discurso transmitido ao vivo da Casa Branca, Trump classificou os ataques como uma ação de “alta precisão” para destruir a capacidade nuclear iraniana. “Ou haverá paz, ou haverá tragédia para o Irã”, declarou.