EUA detalha ataque e afirma que programa nuclear do Irã foi devastado

Pentágono detalhou ataque no Irã em coletiva de imprensa - Foto: Andrew Harnik / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Em coletiva de imprensa na manhã deste domingo, 22, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, declarou neste domingo(22) que os ataques ordenados pelo presidente Donald Trump "devastaram" o programa nuclear do Irã e instou os líderes iranianos a seguirem o caminho da paz para evitar novos bombardeios.

"Devastamos o programa nuclear do Irã", declarou Hegseth, em coletiva no Pentágono. Ele acrescentou que a operação não teve como alvo tropas ou iranianos. “Trump busca a paz, e o Irã deve seguir esse caminho", disse.

O secretário afirmou que foram usados 14 bombas antibunker de 13 toneladas cada no ataque. Segundo ele, a missão apelidada de "Midnight Hammer" (Martelo da Meia-Noite em tradução livre) foi realizada de forma "perfeita".

As bombas MOP GBU-57 usadas no ataque são conhecidas como "destruidora de bunkers" devido ao seu peso e forma de operação. Com 6,2 metros de comprimento, a única aeronave capaz de carregá-la é o bombardeiro americano B-2.

Hegseth afirmou que foram utilizados sete bombardeiros com duas bombas cada durante o ataque. Este é o maior ataque operacional com bombardeiros B-2 da história dos Estados Unidos. Ao todo, a missão teria mobilizado mais de mais de 125 aeronaves militares.

Ataque israelense

O clima de tensão no Oriente Médio se agravou neste domingo, 22, após o Irã lançar cerca de 20 mísseis em direção a Israel, segundo o Exército israelense. O ataque acontece poucas horas depois do bombardeio norte-americano a instalações nucleares iranianas, ordenado pelo presidente Donald Trump.

A Força de Defesa de Israel (FDI) confirmou que os mísseis iranianos alcançaram o centro e o norte do país, levando pânico à população.

Segundo o Magen David Adom, principal serviço de emergência médica de Israel, pelo menos 16 pessoas ficaram feridas em decorrência dos impactos. Algumas delas estão em estado grave.

Além das vítimas, vários edifícios na região central de Israel sofreram danos estruturais, com relatos de prédios desabando após as explosões.