ONU fala em 'consequências catastróficas' após ataque do EUA ao Irã

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, afirmou neste sábado, 21, que os bombardeios realizados pelos Estados Unidos contra o Irã representam uma escalada perigosa em uma região que já está no limite e representam uma ameaça direta à paz e à segurança internacional.

"Há um risco crescente de que este conflito saia rapidamente do controle — com consequências catastróficas para os civis, a região e o mundo", declarou Guterres, em nota publicada pela ONU.

"Apelo aos Estados-Membros para que reduzam a tensão e cumpram suas obrigações sob a Carta da ONU e outras normas do direito internacional. Neste momento perigoso, é fundamental evitar uma espiral de caos. Não há solução militar. O único caminho a seguir é a diplomacia. A única esperança é a paz", afirmou o chefe da ONU.

Pedido de reunião

O governo do Irã pediu uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, depois de ser alvo de ataques por parte do governo dos EUA em suas instalações nucleares.

Em uma carta enviada ao órgão máximo da entidade, o embaixador do Irã na ONU, Amir Saeid Iravani, criticou a ofensiva militar americana. A informação foi publicada pelo colunista Jamil Chade, do Uol.

"A República Islâmica do Irã condena e denuncia nos termos mais fortes possíveis esses atos de agressão não provocados e premeditados", escreveu Iravani.

"Sem dúvida, a agressão militar dos Estados Unidos contra a soberania e a integridade territorial constitui uma violação manifesta e flagrante do direito internacional e das normas internacionais peremptórias consagradas na Carta das Nações Unidas", disse o diplomata.

Na carta, ele pediu ao Conselho de Segurança da ONU que convoque uma reunião de emergência imediata sobre as chamadas "ações selvagens e criminosas" dos EUA.

"A República Islâmica do Irã solicita urgentemente que o Conselho de Segurança convoque uma reunião de emergência sem demora para tratar desse ato flagrante e ilegal de agressão, para condená-lo nos termos mais veementes possíveis e para tomar todas as medidas necessárias, de acordo com suas responsabilidades estabelecidas na Carta, para que o autor de tais crimes hediondos seja totalmente responsabilizado e não fique impune", escreveu Iravani.

Ataques

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou, na noite deste sábado, 21, que as tropas norte-americanas atacaram três instalações nucleares no Irã. O caso acontece em meio ao embate entre o Irã e Israel, aliado dos Estados Unidos.

Em discurso transmitido ao vivo da Casa Branca horas depois do bombardeio, Trump classificou os ataques como uma ação de “alta precisão” para destruir a capacidade nuclear iraniana. O presidente também afirmou que caso o Irã não promova a paz, vai atacar outros alvos no país.

Trump ainda disse que a operação teve como objetivo “quebrar as pernas do Irã” e impedir que o país continue representando uma ameaça ao mundo.