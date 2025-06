Mais de 1,2 mil pessoas têm reação à pasta da Colgate, diz Anvisa

Ardência, inchaço, aftas, dores e irritações na boca são algumas das reações - Foto: Reprodução Redes Sociais

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recebeu, até o final do mês de maio, mais de 1,2 mil notificações de pessoas que afirmaram ter sofrido reações adversas após o uso da pasta de dente Colgate Clean Mint. Quando as vendas do creme dental foram suspensas, no início do ano, apenas 13 casos haviam sido registrados.

O produto citado nos relatos é uma nova fórmula de um dos cremes dentais mais populares da marca, o Colgate Total 12. A empresa fez mudanças na composição e no nome do produto. A fórmula foi alterada em julho de 2024, quando o fluoreto de sódio foi substituído pelo fluoreto de estanho como ingrediente ativo. Ainda não há confirmação de que essa alteração seja a responsável pelos efeitos adversos.

A venda da pasta foi proibida no dia 27 de março após consumidores relatarem ardência, inchaço, aftas, dores e irritações na boca, que, em alguns casos, chegaram a comprometer a fala e a alimentação.

No entanto, as vendas foram retomadas três dias depois, em 30 de março, depois de a Colgate recorrer da decisão e conseguir a suspensão temporária da medida. Entretanto, um mês depois, a Anvisa derrubou a decisão e manteve a proibição na comercialização do produto devido à alta de relatos de reações. A restrição segue em vigor.

O órgão determinou uma investigação para apurar quais componentes podem estar causando as reações. A agência informou que a empresa também investiga a possibilidade de que o problema esteja relacionado a aromatizantes à base de óleos essenciais, substâncias reconhecidas pelo seu potencial alergênico, além de corantes e outros aditivos usados para melhorar o sabor da fórmula.

Resposta da Colgate

Ao G1, a Colgate disse que "cada relato dos consumidores está sendo tratado com atenção e compromisso da Colgate na apuração e resposta para cada caso. Seguimos em colaboração contínua com a Anvisa para o avanço das investigações técnicas sobre o creme dental Colgate Total Prevenção Ativa Clean Mint junto à agência. Reafirmamos ainda a segurança e qualidade do produto, o qual segue os rígidos padrões das agências regulatórias", diz a nota.

Em outro momento, também por meio de nota, a empresa havia afirmado que uma pequena porcentagem das pessoas pode apresentar sensibilidade a certos ingredientes presentes em produtos cosméticos e de higiene, incluindo cremes dentais:

“Confiamos plenamente na qualidade e segurança de nossos produtos. Embora não possamos afirmar se foi esse o caso, reconhecemos que uma pequena porcentagem das pessoas pode apresentar sensibilidade a certos ingredientes em produtos cosméticos e de higiene, incluindo cremes dentais. Recomenda-se que qualquer usuário que apresente sensibilidade interrompa o uso do creme dental, o que deve solucionar qualquer problema, e procure atendimento médico caso a irritação persiste".