Jovem em bicicleta motorizada dá baile em agentes de trânsito durante perseguição

Adolescente teria desobedecido ordem de parar - Foto: Reprodução Redes Sociais

Uma perseguição para lá de inusitada chamou a atenção dos moradores da cidade de Barbalha, no interior do Ceará, na tarde deste sábado, 21. Um adolescente, de 16 anos, pilotando uma bicicleta motorizada foi perseguido por dois agentes do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), que estavam em motocicletas. O jovem teria desobedecido a ordem de parar e empreendido em fuga pelas ruas do Centro da cidade.

A situação, registrada em vídeo, gerou grande repercussão e foi parar nas redes sociais virando motivo de muitos comentários e memes. “Passou agorinha com os braços soltos aqui no Araripe, Ceará. kkk Os guardas estão abastecendo aqui e cansados”, brincou um rapaz, em um comentário.

“Passou lá no Irã agorinha. KKKK”, seguiu internauta.



| Foto: Reprodução Redes Sociais

“Acabou de passar aqui no parque dos eventos. kkk Ele gritou dizendo que vai ser a última atração”, escreveu outro.

| Foto: Reprodução Redes Sociais

Por meio de nota, o Demutran disse que a perseguição começou após os agentes flagrarem o adolescente realizando uma manobra perigosa conhecida como “grau” -quando o veículo é conduzido apenas sobre uma roda.

Neste momento, um dos agentes deu ordem de parada, mas o jovem não obedeceu e saiu por diversas vias na contramão e colocando em risco a segurança de pedestres e motoristas, segundo afirmou o órgão.

O adolescente, que fugiu em ‘alta velocidade’, foi alcançado momentos depois pelos agentes que faziam o procedimento classificado pelo órgão como “acompanhamento tático”. Ainda de acordo com o Demutran, durante a abordagem, o jovem teria tentado agredir um dos agentes, que reagiu em legítima defesa para conter a situação.

“O DEMUTRAN reforça que não compactua com qualquer ato de violência e que seus agentes, quando ameaçados ou agredidos, estão amparados legalmente para agir em legítima defesa, conforme prevê a legislação. Ressaltamos que a missão do DEMUTRAN é atuar na fiscalização, organização e segurança do trânsito, conforme estabelece o Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), e que todas as ações adotadas pelos agentes estão integralmente respaldadas pela legislação vigente”, finaliza a instituição.