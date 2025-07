Governo Lula toma decisão e preços de carros populares vão cair no Brasil

Preço de carro popular deve voltar a cair - Foto: Divulgação

A tão falada “volta do carro popular” está finalmente mais perto de se concretizar. O governo federal deve anunciar já na próxima semana dois programas que prometem movimentar o mercado automotivo e, principalmente, derrubar os preços dos modelos mais baratos do país.

Entre as iniciativas está o “Programa Carro Sustentável”, que deve reduzir ou até zerar o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) para veículos nacionais com motor 1.0 aspirado, potência máxima de 90 cv, boa eficiência energética e baixo nível de emissão de poluentes.

A informação foi antecipada pela jornalista Marli Olmos, do Valor Econômico.

Quem ganha com isso?

A lista dos modelos que devem ser beneficiados inclui os queridinhos das ruas brasileiras, como:

Fiat: Mobi, Argo e Cronos

Volkswagen: Polo e o novo Tera

Chevrolet: Onix e Onix Plus

Renault: Kwid

Peugeot: 208

Citroën: C3 e o recém-anunciado Basalt

Hyundai: HB20 e HB20S

Ou seja, o impacto pode ser direto no bolso do consumidor que busca um carro popular, dando um fôlego em meio aos altos juros e ao crédito restrito.

E os elétricos?

Surpreendentemente, mesmo com o foco ambiental do programa, os carros 100% elétricos ficaram de fora. Isso significa que modelos como o Renault Kwid E-Tech (R$ 99.990) e o BYD Dolphin Mini (em torno de R$ 122 mil) continuam pagando os mesmos tributos, mesmo sem emitir poluentes.

Também não entram na conta os veículos com motor turbo, potência acima de 90 cv, modelos importados ou aqueles que não atendem aos requisitos de reciclabilidade e eficiência.

Como o governo pretende equilibrar as contas?

A aposta do Planalto é que a queda no IPI seja compensada pelo aumento do volume de vendas — o que também impulsionaria a produção nacional.

Além disso, o governo avalia se o desconto será obrigatoriamente repassado ao consumidor ou se poderá ficar nas mãos de montadoras e locadoras, que hoje respondem por mais de 90% das compras de modelos como Mobi e Kwid.