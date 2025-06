Vai viajar? O que você não pode esquecer antes de pegar a estrada

Movimento em rodovias será intenso - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) estima que cerca de 5 milhões de veículos circulem nas rodovias federais da Bahia entre os dias 19 (amanhã) e 24 de junho, período de maior movimentação devido aos festejos juninos. A Operação Festejos Juninos 2025 já começou e segue até depois do São Pedro.

A recomendação é que os motoristas façam a revisão preventiva dos veículos, planejem rotas e paradas, organizem a bagagem com antecedência e cuidem da saúde dos ocupantes, especialmente do condutor.

A direção defensiva é essencial em um período com tráfego intenso e maior risco de acidentes. Segundo a PRF, só entre os dias 20 e 25 de junho, mais de 1,13 milhão de veículos devem cruzar as estradas do estado.

O advogado Nilton Roberto Guimarães viajará de Salvador ao Vale do Capão com a esposa, a médica Milene Almeida, e a filha de 5 anos. Nina. Para evitar congestionamentos, o casal costuma se organizar na véspera. “Colocamos as malas no carro à noite e saímos por volta das 5h da manhã para evitar engarrafamentos”, diz Nilton.

Cauteloso, ele reforça: “Respeitamos as leis de trânsito, mas sempre ficamos receosos com motoristas que dirigem alcoolizados ou fazem ultrapassagens perigosas”. Este ano, a família viaja em um Fiat Fastback Hybrid 2025, com revisão feita 10 dias antes da viagem. “No dia anterior, checamos pneus, óleo, radiador e o estepe ao abastecer”.

Atenção redobrada

O empresário Cesar Martinez e sua esposa, a psicóloga e escritora Silvia Câmara Martinez, também vão para o interior. “Viajamos bastante nesta época, para a fazenda ou a Chapada Diamantina”, diz Silvia, que ajuda a planejar rotas e horários para evitar o trânsito.

Com o carro, uma RAM Classic 1500, revisado regularmente, o casal preza por segurança. “Nesses períodos, temos que dirigir por nós e pelos outros. Há muita imprudência, ultrapassagens perigosas e motoristas inexperientes nas estradas”, afirma Cesar. Silvia acrescenta: “Calma e tranquilidade são fundamentais. Fazemos oração antes da viagem, escolhemos boas músicas e curtimos a companhia. E vale lembrar: mulheres ao volante costumam ser mais atentas e cuidadosas”.

O comerciante Anísio Marques vai pegar a estrada com a família rumo a Conceição do Jacuípe a bordo de sua S10 cabine dupla. Acostumado a viajar em épocas de festa, ele será o único motorista durante o trajeto e reforça a importância do planejamento. “Sempre faço a revisão na semana da viagem. É essencial se preparar com antecedência”, afirma. Para ele, atenção redobrada é indispensável. “Infelizmente, ainda vemos muita imprudência: motoristas alcoolizados, com sono, distraídos conversando ou no celular. Por isso, todo cuidado é pouco”, alerta.

“Se beber, não dirija. E dormir bem na véspera é fundamental para garantir reflexos e concentração ao volante”, alerta Anísio. O ideal é planejar a viagem com antecedência, escolhendo rotas seguras, revisando o veículo e se preparando para imprevistos. “Saber onde estão os pontos de descanso e os postos de gasolina ao longo do caminho faz toda a diferença”, recomenda Anísio. Manter a calma em situações de estresse e não ceder à pressa são atitudes que ajudam a garantir uma viagem tranquila e segura.

Revisão de viagem

O chefe de oficina da Cresauto Veículos, Matheus Figueredo, explica que a revisão preventiva é de extrema importância, antes de colocar o carro na estrada. “Antes de viajar, temos que verificar como está todo o funcionamento do veículo, para evitar acidentes”, alerta. Alguns itens obrigatoriamente devem ser verificados: todo o sistema de freio (pastilhas, disco, cilindro de freio); pneus (estado de uso), fazer o alinhamento da direção e balanceamento das rodas, suspensão, estado de saúde da bateria, nível do líquido de arrefecimento e, claro, fazer a troca do óleo de motor, filtro de óleo, filtro de combustível, além de verificar os demais filtros e fluidos do veículo.

Outra dica importante é a verificação de itens de segurança, como macaco, chave de roda, triângulo, pneus (estado geral e calibragem). O sistema de amortecimento e estabilidade do veículo é tão importante quanto o dos freios.

Além dos amortecedores, as molas, as buchas, as bandejas, os pivôs e os terminais também merecem inspeção, para evitar que você saia da sua rota. Figueredo lembra ainda que é recomendável veerificar o sistema de ar-condicionado: estado do filtro, funcionamento das opções de comando e a eficiência na refrigeração.

Fica também um alerta importante: durante a viagem, “Fique atento aos postos onde for abastecer. A qualidade do combustível é um dos grandes vilões hoje na mecânica. Combustível adulterado pode causar falhas no motor, entupimento dos bicos, queima da bomba de combustível e até prejuízos maiores”, alerta o especialista.