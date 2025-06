Novo Nissan Kicks é oficialmente lançado; confira preços e versões

- Foto: Teo Mazzoni | Ag. A TARDE

A Nissan Brasil apresentou uma novidade no mercado automotivo brasileiro. Na última segunda-feira, 16, em evento realizado na cidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo, a concessionária apresentou oficialmente o novo Nissan Kicks, que promete abalar as estruturas do segmento de SUVs médios do território brasileiro. A reportagem do Portal A TARDE esteve presente na cerimônia de apresentação.

Com motor 1.0 turbo de três cilindros e 125 cv e porte médio, o novo Kicks — produzido no Brasil, no complexo industrial da Nissan em Resende, no Rio de Janeiro — busca redefinir os padrões dos SUVs, batendo de frente com as lideranças de vendas da categoria.

O modelo é oferecido em quatro versões: Sense; Advance; Exclusive e Platinum. Cada modelo surge com seu pacote de equipamentos específicos, mas todos eles trazem como base um conjunto de pilares — Design robusto e impactante, Interior espaçoso e funcional, Entretenimento e comodidade, Escudo de segurança e Powertrain ágil e inovador. Os valores variam de R$ 164.990 a R$ 199.000, mas com valor de lançamento a partir de 159.990.

| Foto: Teo Mazzoni | Ag. A TARDE

| Foto: Teo Mazzoni | Ag. A TARDE

| Foto: Teo Mazzoni | Ag. A TARDE

Confira a tabela de preços

- Kicks Sense: R$ 164.990;

- Kicks Sense lançamento: R$ 159.990.

Ar-condicionado digital de uma zona;

Alerta e assistente de permanência em faixa;

Piloto automático adaptativo;

Freio de mão eletrônico;

Freio com auto-hold;

Central multimídia de 12.3 polegadas com Android Auto e Apple Carplay sem fios;

Rodas de liga-leve de 17 polegadas;

- Kicks Advance: R$ 175.990;

- Kicks Advance lançamento: R$ 167.990.

Acabamento interno em couro;

Carregador de celular por indução;

Câmeras com visão em 360 graus;

Rack de teto longitudinal;

Partida remota do motor.

- Kicks Exclusive: R$ 182.490;

- Kicks Exclusive lançamento: R$ 177.990.

Faróis dianteiros com projetores;

Rodas de liga-leve de 19 polegadas;

Iluminação ambiente em portas e no painel;

Painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas;

Limpador de para-brisa automático com sensor de chuva;

Sensor de estacionamento dianteiro.

- Kicks Platinum: R$ 199.990;

- Kicks Platinum lançamento: R$ 199.990 + trade in R$ 5.000 pontos azul; taxa zero.

Teto solar panorâmico com abertura e fechamento elétrico;

Assistente de centralização em faixa;

Monitoramento de ponto cego com intervenção;

Sistema avançado de auxílio à condução;

Sistema de som Bose com 10 alto-falantes;

Alerta de tráfego cruzado traseiro.

O novo Kicks só chegará às lojas brasileiras no dia 3 de julho, mas a pré-venda — em quantidade limitada — foi aberta nesta quarta-feira, 18, a partir das 14h. Os valores de lançamento são válidos até o início da comercialização nas lojas.

O carro

Visando inovar a categoria, o novo Kicks traz um design robusto e sofisticado, tecnologias que garantem segurança e conforto, espaço e versatilidade, posicionando-se entre os principais SUVs médios-compactos do mercado automotivo brasileiro para competir na prateleira de Volkswagen T-Cross, Hyundai Creta e Honda HR-V — campeões de venda do segmento chamado SUVs B.

Com um extenso pacote de equipamentos, a nova versão do já consagrado Nissan Kicks possui dez alto-falantes Bose, painel de instrumentos e multimídia com 12,3 polegadas (cada), Alerta Avançado de Colisão Frontal (PFCW), Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro (RCTA), Alerta Inteligente de Atenção do Motorista (DAA), Alerta Inteligente e Assistente de Prevenção de Mudança de Faixa (LDW+LDP), Faróis com Ajuste Inteligente de Altura e Intensidade (HBA), Sistema de Monitoramento de Pressão dos Pneus (TPMS), Visão 360° Inteligente e Detector de Objetos em Movimento (AVM + MOD) e sensores de estacionamento nos para-choques dianteiro e traseiro.