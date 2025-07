E a BYD na véspera do 2 de Julho é bom sinal? Tudo indica que sim

Fábrica da BYD foi inaugurada na terça-feira em Camaçari - Foto: Marketing BYD Auto do Brasil 2

Hoje, 2 de Julho, completam-se 202 anos que os portugueses foram expulsos em definitivo do poder no Brasil. Saíram mas deixaram uma herança maldita, o racismo contra negros, algo que mais de dois séculos depois está aí como chaga moral que não sara.

Isso quer dizer que o 2 de Julho foi o primeiro grande passo para o Brasil mudar e a mudança segue com muita luta a lutar. A mesma coisa ocorre com a inauguração da fábrica da BYD em Camaçari, é o início de um novo tempo.

A BYD é uma fábrica de carros elétricos num país em que a dependência do petróleo é de quase 100%, da hora que se vai buscar a comida até o momento em que se põe o alimento no fogão para cozinhar.

NA INGLATERRA – O jornalista Victor Pinto, da Band, que este ano foi visitar a Inglaterra, diz que se impressionou com um fato em Londres. Lá, o uso de carros elétricos já é rotineiro.



– O reabastecimento dura aí em torno de meia hora. As pessoas usam o tempo para almoçar, cortar o cabelo e por aí.

Diz Stella Li, Ceo da BYD, que a fábrica de Camaçari é a maior unidade da empresa fora da Ásia. E Jerônimo que a iniciativa está trazendo para o Polo de Camaçari o protagonismo de 47 anos atrás, agora em nova versão, a da transição energética.

O que se vê no mercado, ainda, é a expansão dos postos de combustíveis, mas o pessoal do petróleo diz que essa era está a caminho do fim, dura ainda em torno de 50 anos. Bem antes viraremos uma Londres.

Prefeitura ajuda o IGHB

O Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB), que vinha passando por dificuldades depois do corte de repasses por conta do presidente, Joaci Góes, ter convidado Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores de Bolsonaro, para uma palestra lá, tem novo padrinho. A Prefeitura de Salvador entra na ajuda e o IGHB vai recuperar a cúpula da sede. João Roma, presidente do PL na Bahia, intermediou a causa.

CTB de olho no Trobogy

Em resposta a nota ontem publicada sobre um barranco que ameaça desabar no ponto do Trobogy na Paralela, a Companhia de Transporte da Bahia (CTB) enviou nota dizendo que já concluiu o processo para a contratação da empresa que vai fazer a contenção. A nota diz que os trabalhos estão em fase de mobilização. A expectativa é a de que na segunda semana de julho a obra comece.

E Graciliano sai do Jurídico

As mudanças na Alba também chegaram à banda jurídica. O advogado Graciliano Bonfim, que pilotou a procuradoria-geral por 19 anos, também está de saída. Ele se diz tranquilo.



– Essa movimentação de Ivana, na avaliação dela, é necessária e oportuna. Da minha parte, com o mesmo entusiasmo que me fez aceitar há 19 anos a convocação do Legislativo, retribuí ao município para concluir meu ciclo. Só tenho a agradecer.

Ivana muda o comando da comunicação na Alba

A deputada Ivana Bastos (PSD), presidente da Alba, mexeu no comando da comunicação. Na assessoria da presidência sai o jornalista Nestor Mendes e entra a jornalista Camila Queiroz. Já na assessoria da Casa, sai o jornalista Paulo Bina e entra o também jornalista Luiz Fernando Lima, que estava na Secretaria de Comunicação de Vitória da Conquista. Mas foi tudo tranquilo. Paulo Bina está no posto desde 1987, há 38 anos, já passou por 10 presidentes e desde a época de Adolfo Menezes (PSD) quis sair, foi convencido pelo próprio a ficar.

– Está na hora da nova geração ocupar o espaço. Fica da minha parte uma imensa gratidão, com os colegas e com os presidentes. Ele e Nestor ocuparão outros cargos.

REGISTROS

Itacaré, o exemplo 1

Ambientalistas de Itacaré, região do cacau, pérola do turismo na Bahia, dançaram o forró com bom motivo a mais. Foi destaque na Conferência Transformar Juntos 2025, do Sebrae em parceria com a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), na semana do São João em Brasília.

Itacaré, o exemplo 2

Itacaré realiza o Programa Lixão Nunca Mais, iniciativa que vem se consolidando como modelo para o Brasil na gestão de resíduos sólidos e no encerramento definitivo dos lixões. Lá tem o Centro de Triagem e Econegócios, que transforma o lixo em mercadoria.

Jumentos sumindo

Pesquisa da FAO, IBGE e Agrostat revela que entre1999 e 2024 a população de jumentos no Brasil caiu de 1,3 milhão para 78 mil. Ou seja, em cada 100, ficaram 6. Defensores dos animais dizem que é o abate.



De Marituba

Prefeita reeleita de Marituba, no Pará, região metropolitana de Belém, Patrícia Alencar (MDB) estourou nas redes ao aparecer dançando forró de biquíni. Ela é mãe de três filhos e divorciada. Explicação dela: ‘Continuo sendo mulher, bonita e mãe’.

COLABOROU: MARCOS VINICIUS