Coleção rara de carros é descoberta em fazenda e vai a leilão

Leilão promete atrair interessados de diversos países em busca de peças únicas - Foto: Divulgação/Tewkesbury Auction Centre

Mais de 200 veículos clássicos, esquecidos por décadas em celeiros e pastos no interior da Inglaterra, foram finalmente trazidos à luz e serão leiloados neste sábado, 28, na cidade de Tewkesbury. O público poderá visitar o acervo nos dias anteriores ao evento, das 10h às 16h, e os carros serão ofertados sem lances mínimos.

A coleção inclui modelos icônicos de diversas eras e montadoras como Jaguar, Rolls-Royce, Porsche, Mercedes-Benz e Land Rover. Trata-se do maior achado de “barn find” já registrado no país, atraindo olhares atentos de apaixonados por restauração e história do automobilismo.

Os veículos estavam distribuídos entre estruturas rurais e áreas abertas, cobertos por décadas de poeira, ferrugem e até vegetação, compondo uma verdadeira cápsula do tempo automotiva. “É inacreditável. Há carros por todos os lados, é impossível filmar tudo em um só vídeo”, comentou o criador de conteúdo conhecido como Old School Garage, responsável pelas primeiras imagens do local.

Entre os modelos mais notáveis estão diversos Peugeot 205 e 206,alguns ainda em boas condições, outros com sérios sinais de abandono —, além de clássicos como o MGB com rodas raiadas, Citroën CX, Triumph Herald, e raridades como um Porsche 944, Cadillac, Bentley e Jensen Interceptor. Também fazem parte do lote caminhonetes, motocicletas Triumph, vans e até tratores.

Um dos carros mais curiosos é um Jaguar que rodou apenas 13 quilômetros desde sua última manutenção. Apesar disso, muitos exemplares precisarão de restaurações profundas para voltarem a rodar. “Tem carros que não têm salvação, mas também tem muito potencial aqui”, disse um dos responsáveis pela organização do leilão.

Além de sua relevância para colecionadores, a coleção impressiona por preservar detalhes de época em vários veículos, como rodas esportivas, kits de performance e elementos originais de fábrica. Alguns modelos, como os MGB com kit Sebring e gaiola de proteção, trazem configurações raras que valorizam ainda mais o conjunto.

Relatos apontam que o antigo dono nutria uma verdadeira obsessão por determinados modelos, principalmente o Peugeot 205. “A ideia era chegar a 205 unidades do mesmo modelo”, revelou um colaborador envolvido na organização.

Com sua diversidade de marcas, estados de conservação e valor histórico, o leilão promete atrair interessados de diversos países em busca de peças únicas ou projetos de restauração ambiciosos.