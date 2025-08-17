Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Suspeito é preso e 40 aves silvestres são resgatadas em Simões Filho

Pássaros seriam vendidos ilegalmente em um mercado na cidade

Redação

Por Redação

17/08/2025 - 8:41 h
Pássaros e gaiolas apreendidos
Policiais da Companhia Independente de Polícia e Proteção Ambiental (Coppa) resgataram 40 aves silvestres que seriam vendidas ilegalmente em um mercado na cidade de Simões Filho. A apreensão aconteceu na manhã deste sábado, 14.

A equipe realizava uma fiscalização de rotina quando avistou indivíduos em atitude suspeita. Ao perceberem a presença dos policiais, eles fugiram, abandonando diversas gaiolas com os pássaros e algumas armadilhas. Um dos suspeitos foi localizado, detido e encaminhado à Polícia Civil para o registro da ocorrência.

Crime ambiental

A venda, a exposição para venda, a exportação e o transporte de animais silvestres sem a devida permissão das autoridades são crimes, de acordo com o Artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98).

As 40 aves resgatadas foram levadas para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) de Inema, onde receberão os cuidados necessários antes de serem devolvidas à natureza.

x