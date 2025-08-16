Mistério: mãe, filha e vizinha desaparecem e são encontradas mortas

Maria Helena, a filha, Mariana, e a amiga, Alexandra foram encontradas mortas na tarde desse sábado - Foto: Reprodução Redes Sociais

Os corpos de três mulheres que estavam desaparecidas desde a tarde da sexta-feira, 15, em Ilhéus, no sul do estado, foram localizados na tarde desse sábado, 16, em uma área de mata entre a região das Associações dos Funcionários da Ceplac (AFC) e Atlética Banco do Brasil (AABB), na zona sul da cidade.

Corpos foram encontrados com marcas de arma branca em área de mata | Foto: Reprodução Ihéus 24h

Alexandra Oliveira Suzart, 45 anos, Maria Helena do Nascimento Bastos, 41, e a filha dela, Mariana Bastos da Silva, 20, foram vistas com vida pela última vez, na tarde da sexta-feira, quando saíram de casa para caminhar, por volta das 17h, na praia dos Milionários, com um cachorro. Sob anonimato, uma fonte revelou ao Portal A TARDE que o animal, que pertencia a Mariana, foi encontrado vivo amarrado a uma árvore ao lado dos corpos.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Cachorro, que pertencia a Mariana, foi encontrado ao lado dos corpos | Foto: Reprodução Ilhéus 24h

As vítimas eram vizinhas de prédio. Mãe e filha moravam no Condomínio Vog Acqua e Alexandra residia no Vog Atlântico, na Avenida Vereador Neo Bastos, no bairro Nossa Senhora da Vitória.

Segundo informações da assessoria de comunicação da Polícia Civil, os desaparecimentos foram registrados na delegacia pela irmã de Alexandra e o companheiro de Maria Helena e pai de Mariana. Alexandra e Maria Helena eram servidoras públicas municipais e colegas de trabalho.



Câmeras de segurança da Cabana Soro Caseiro registraram quando as três caminhavam pela a área da praia. “Oitivas e diligências estão em curso. Imagens de câmeras de segurança serão analisadas”, diz nota da polícia.

Investigações

Segundo a mesma fonte, comenta-se na cidade que o crime pode ter motivação passional. As mulheres teriam sido mortas a facadas por um ex-companheiro que não aceitava o fim do relacionamento. No entanto, ainda não se sabe quem seria esse ex, nem com qual das vítimas ele teria se relacionado.

“Primeiro falaram que era namorado de Alexandra, inclusive, está circulando [nas redes sociais] a foto de um rapaz. Depois disseram que teria sido o ex-marido de Maria Helena. Mas, ele ia matar a própria filha? Então, não tem nada ainda sobre. São só especulações de todo mundo, de todos os lados”, explicou a fonte.

A reportagem tentou contato com o delegado Helder Carvalhal de Almeida, titular do Núcleo de Homicídios de Ilhéus, mas, até o fechamento dessa matéria, não obteve retorno.

Nota da Prefeitura de Ilhéus

Por meio das redes sociais, a Prefeitura de Ilhéus publicou uma nota lamento as mortes das servidos municipais e da jovem Mariana. Lei a nota na íntegra.

“A Prefeitura de Ilhéus comunica, com profundo pesar, o falecimento de Alexandra O. Suzart e Maria Helena N. Bastos, servidoras públicas do município, e de Mariana B. Silva, filha de Maria Helena.

Alexandra e Maria Helena dedicaram suas vidas ao serviço público, contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento do município e deixando um legado de compromisso e dedicação à população ilheense.

Neste momento de dor, a Prefeitura de Ilhéus se solidariza com familiares e amigos, desejando força e conforto para superar a irreparável perda. Informações sobre velório e sepultamento serão divulgadas em breve”.

o início das buscas. A Polícia Civil já iniciou as investigações para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis.