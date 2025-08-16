Adolescente é apreendido suspeito de estuprar prima de sete anos

Adolescente está apreendido na Comunidade de Atendimento Socioeducativo (Case) Juiz de Mello Matos. - Foto: Reprodução

Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido, na quinta-feira, 14, em Feira de Santana, a 115 Km de Salvador, suspeito de estuprar a prima, em 2022, quando ela tinha apenas 7 anos.

A Polícia Civil chegou até ele após denúncias. Em resposta, a 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Feira de Santana emitiu um mandado de busca e apreensão. Ele responderá por ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O adolescente foi levado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a realização de exames periciais e, em seguida, foi apresentado na Comunidade de Atendimento Socioeducativo (Case) Juiz de Mello Matos.