ATO INFRACIONAL
Adolescente é apreendido suspeito de estuprar prima de sete anos
Crime ocorreu em 2022 e jovem foi apreendido após denúncias
Por Redação
Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido, na quinta-feira, 14, em Feira de Santana, a 115 Km de Salvador, suspeito de estuprar a prima, em 2022, quando ela tinha apenas 7 anos.
A Polícia Civil chegou até ele após denúncias. Em resposta, a 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Feira de Santana emitiu um mandado de busca e apreensão. Ele responderá por ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável.
O adolescente foi levado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a realização de exames periciais e, em seguida, foi apresentado na Comunidade de Atendimento Socioeducativo (Case) Juiz de Mello Matos.
