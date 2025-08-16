Menu
POLÍCIA
ATO INFRACIONAL

Adolescente é apreendido suspeito de estuprar prima de sete anos

Crime ocorreu em 2022 e jovem foi apreendido após denúncias

Redação

Por Redação

16/08/2025 - 16:45 h
Adolescente está apreendido na Comunidade de Atendimento Socioeducativo (Case) Juiz de Mello Matos.
Adolescente está apreendido na Comunidade de Atendimento Socioeducativo (Case) Juiz de Mello Matos.

Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido, na quinta-feira, 14, em Feira de Santana, a 115 Km de Salvador, suspeito de estuprar a prima, em 2022, quando ela tinha apenas 7 anos.

A Polícia Civil chegou até ele após denúncias. Em resposta, a 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Feira de Santana emitiu um mandado de busca e apreensão. Ele responderá por ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável.

O adolescente foi levado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a realização de exames periciais e, em seguida, foi apresentado na Comunidade de Atendimento Socioeducativo (Case) Juiz de Mello Matos.

x