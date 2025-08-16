TRAGÉDIA
Mãe e três filhas morrem após casa pegar fogo na Bahia
Incêndio ocorreu na madrugada deste sábado, 16
Por Redação
Uma mulher e suas três filhas morreram após um incêndio atingir a casa onde moravam, em Itapebi, no sul da Bahia, na madrugada deste sábado, 16.
De acordo com a Polícia Civil, as vítimas foram identificadas como Sirléa de Jesus Silva, de 35 anos, e as filhas Hillary Thayna Silva, de 3 anos; Ana Beatris Silva Pessoa, de 14; e Yasmim Santos Pessoa Nascimento, de 7. As informações são do G1.
Leia Também:
O Corpo de Bombeiros foi acionado pela Polícia Militar, conseguiu controlar as chamas e encontrou as vítimas no interior do imóvel. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a perícia e encaminhou os corpos para o Instituto Médico Legal (IML). Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.
As causas do incêndio estão sendo investigadas pela Delegacia Territorial de Eunápolis.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes