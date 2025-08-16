Mãe e três filhas morrem após casa pegar fogo na Bahia

As causas do incêndio estão sendo investigadas - Foto: Corpo de Bombeiros

Uma mulher e suas três filhas morreram após um incêndio atingir a casa onde moravam, em Itapebi, no sul da Bahia, na madrugada deste sábado, 16.

De acordo com a Polícia Civil, as vítimas foram identificadas como Sirléa de Jesus Silva, de 35 anos, e as filhas Hillary Thayna Silva, de 3 anos; Ana Beatris Silva Pessoa, de 14; e Yasmim Santos Pessoa Nascimento, de 7. As informações são do G1.

O Corpo de Bombeiros foi acionado pela Polícia Militar, conseguiu controlar as chamas e encontrou as vítimas no interior do imóvel. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a perícia e encaminhou os corpos para o Instituto Médico Legal (IML). Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.

As causas do incêndio estão sendo investigadas pela Delegacia Territorial de Eunápolis.