Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TRAGÉDIA

Mãe e três filhas morrem após casa pegar fogo na Bahia

Incêndio ocorreu na madrugada deste sábado, 16

Por Redação

16/08/2025 - 14:50 h
As causas do incêndio estão sendo investigadas
As causas do incêndio estão sendo investigadas -

Uma mulher e suas três filhas morreram após um incêndio atingir a casa onde moravam, em Itapebi, no sul da Bahia, na madrugada deste sábado, 16.

De acordo com a Polícia Civil, as vítimas foram identificadas como Sirléa de Jesus Silva, de 35 anos, e as filhas Hillary Thayna Silva, de 3 anos; Ana Beatris Silva Pessoa, de 14; e Yasmim Santos Pessoa Nascimento, de 7. As informações são do G1.

Leia Também:

Mulher sem CNH atropela grupo de pessoas, foge e é capturada na Bahia
Inconformado com fim do relacionamento, homem tenta matar ex na Bahia
Homem é preso suspeito de passar 5 anos abusando sexualmente da filha

O Corpo de Bombeiros foi acionado pela Polícia Militar, conseguiu controlar as chamas e encontrou as vítimas no interior do imóvel. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a perícia e encaminhou os corpos para o Instituto Médico Legal (IML). Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.

As causas do incêndio estão sendo investigadas pela Delegacia Territorial de Eunápolis.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

fogo Incêndio Polícia Civil polícia militar

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
As causas do incêndio estão sendo investigadas
Play

É possível tocar em meteoritos na Bahia! Saiba onde viver experiência única

As causas do incêndio estão sendo investigadas
Play

Ponte Salvador–Itaparica: obra bilionária terá estrutura maior que Cristo Redentor

As causas do incêndio estão sendo investigadas
Play

Falso vidente é preso em cidade baiana após golpes e abusos sexuais

As causas do incêndio estão sendo investigadas
Play

Vídeo: mulher morre a marretadas por companheiro em Lauro de Freitas

x