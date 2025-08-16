Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Mulher sem CNH atropela grupo de pessoas, foge e é capturada na Bahia

Caso aconteceu em Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador

Por Victoria Isabel

16/08/2025 - 13:31 h | Atualizada em 16/08/2025 - 14:22
As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil
As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil -

Uma mulher foi levada para a delegacia suspeita de atropelar um grupo de pessoas, em Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador. O caso aconteceu na noite de sexta-feira, 15.

Segundo a Polícia Militar, guarnições da 36ª CIPM foram acionadas após um grupo de pessoas ser atropelado por um veículo na Praça ACM, no centro de Dias d’Ávila. Ao chegarem ao local, os militares constataram o ocorrido, isolaram a área e acionaram o SAMU. Ainda não há informações sobre o número ou estado de saúde das vítimas.

Leia Também:

Inconformado com fim do relacionamento, homem tenta matar ex na Bahia
Homem é preso suspeito de passar 5 anos abusando sexualmente da filha
Idoso é condenado a 18 anos de prisão por esfaquear esposa enquanto ela dormia

A motorista chegou a fugir, mas foi alcançada em seguida. Durante a abordagem, verificou-se que ela não possuía CNH. A mulher foi detida e conduzida à 25ª Delegacia, que atende a região.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher foi localizada a poucos metros dali e informou que teria passado mal e, por engano, pisado de forma equivocada nos pedais, perdendo o controle do veículo, que subiu na calçada e atingiu as pessoas e um automóvel.

Nas redes sociais, circulou a versão de que a condutora teria jogado o carro contra o ex-namorado em um ato de vingança, já que ele estaria sentado no local. Contudo, Raniele dos Santos Santana, gravou um vídeo, publicado pelo portal Mais região, desmentindo.

“No momento nenhum eu quis machucar ninguém. A história de que eu fui ali por vingança, porque eu queria matar meu ex, marido, ou algo do tipo, é mentira. […] Gente, falem o que eu fiz, eu tenho que pagar, tenho sim que pagar pelo meu erro, mas falem a verdade”, disse.

Veja vídeo:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

atropelamento DIas d'Ávila região metropolitana de salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil
Play

Ferro-Velho: empresário acusado passa por audiência de custódia; veja vídeo

As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil
Play

Tartaruga Ninja? suspeito escapa da polícia ao entrar em córrego na ACM

As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil
Play

Mulher espancada por zelador fez carta denunciando assédio antes do crime

As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil
Play

Ferro-velho: empresário é acusado de mortes, sumiços e torturas em Salvador

x