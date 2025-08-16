Mulher sem CNH atropela grupo de pessoas, foge e é capturada na Bahia

As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma mulher foi levada para a delegacia suspeita de atropelar um grupo de pessoas, em Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador. O caso aconteceu na noite de sexta-feira, 15.

Segundo a Polícia Militar, guarnições da 36ª CIPM foram acionadas após um grupo de pessoas ser atropelado por um veículo na Praça ACM, no centro de Dias d’Ávila. Ao chegarem ao local, os militares constataram o ocorrido, isolaram a área e acionaram o SAMU. Ainda não há informações sobre o número ou estado de saúde das vítimas.

A motorista chegou a fugir, mas foi alcançada em seguida. Durante a abordagem, verificou-se que ela não possuía CNH. A mulher foi detida e conduzida à 25ª Delegacia, que atende a região.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher foi localizada a poucos metros dali e informou que teria passado mal e, por engano, pisado de forma equivocada nos pedais, perdendo o controle do veículo, que subiu na calçada e atingiu as pessoas e um automóvel.

Nas redes sociais, circulou a versão de que a condutora teria jogado o carro contra o ex-namorado em um ato de vingança, já que ele estaria sentado no local. Contudo, Raniele dos Santos Santana, gravou um vídeo, publicado pelo portal Mais região, desmentindo.

“No momento nenhum eu quis machucar ninguém. A história de que eu fui ali por vingança, porque eu queria matar meu ex, marido, ou algo do tipo, é mentira. […] Gente, falem o que eu fiz, eu tenho que pagar, tenho sim que pagar pelo meu erro, mas falem a verdade”, disse.

Veja vídeo: