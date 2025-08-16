Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Homem é preso suspeito de passar 5 anos abusando sexualmente da filha

Vítima de 13 anos teria sido abusada desde os 8

Redação

Por Redação

16/08/2025 - 9:22 h
Polícia Civil começou as investigações em julho
Polícia Civil começou as investigações em julho

Um pai acusado de estuprar a própria filha foi preso na última quinta-feira 14, em Ribeira do Pombal, no interior da Bahia. De acordo com a vítima de 13 anos, ela era abusada sexualmente pelo comerciante desde que tinha 8.

A Polícia Civil começou as investigações ainda em julho, após a denúncia do caso. Durante as oitivas, a vítima revelou que era abusada pelo pai durante a noite, quando dormia com o acusado e quando ficava sozinha com ele. A menina apresentou também mensagens recebidas pelo pai, que comprovavam os abusos.

A vítima está sendo acompanhada pelo serviço psicossocial e já passou por atendimento médico. A delegacia de Ribeira do Pombal, responsável pela investigação, classificou o crime como estupro de vulnerável.

