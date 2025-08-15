BRUTALIDADE
Vídeo: Homem arrasta mulher pelos cabelos e a espanca com socos
Crime teria sido motivado após fim do relacionamento
Por Redação
Um vídeo que vem circulando nas redes sociais mostra imagens fortes de uma mulher sendo brutalmente agredida por um homem, dentro de uma estabelecimento comercial, na cidade de Coronel José Dias, no Piauí. As imagens foram registradas pelas câmeras de segurança do local. Não foi possível saber quando o caso aconteceu.
Na gravação, o homem aparece arrastando a mulher pelos cabelos e dando vários socos nela. A agressão é presenciada por outros homens, que ainda tentam conter o agressor e defender a vítima, em vão.
Informações preliminares apontam que o crime teria sido motivado pelo término de um relacionamento. A Polícia Civil vai usar as imagens para tentar identificar e prender o agressor. A identidade da vítima também está sendo investigada.
