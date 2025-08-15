Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRUTALIDADE

Vídeo: Homem arrasta mulher pelos cabelos e a espanca com socos

Crime teria sido motivado após fim do relacionamento

Por Redação

15/08/2025 - 20:13 h
Após arrastar a mulher pelos cabelos, homem deu vários socos no rosto dela
Após arrastar a mulher pelos cabelos, homem deu vários socos no rosto dela -

Um vídeo que vem circulando nas redes sociais mostra imagens fortes de uma mulher sendo brutalmente agredida por um homem, dentro de uma estabelecimento comercial, na cidade de Coronel José Dias, no Piauí. As imagens foram registradas pelas câmeras de segurança do local. Não foi possível saber quando o caso aconteceu.

Na gravação, o homem aparece arrastando a mulher pelos cabelos e dando vários socos nela. A agressão é presenciada por outros homens, que ainda tentam conter o agressor e defender a vítima, em vão.

Leia Também:

Homem é preso em volta de "saidinha" com drogas no estômago na RMS
Diaba Loira: como sobrevivente de tentativa de feminicídio virou símbolo de facções
Integrante do TCP, Diaba Loira é morta em confronto com rivais do CV

Informações preliminares apontam que o crime teria sido motivado pelo término de um relacionamento. A Polícia Civil vai usar as imagens para tentar identificar e prender o agressor. A identidade da vítima também está sendo investigada.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

femicídio Imagens chocantes impunidade Lei Maria da Penha machismo estrutural proteção à mulher

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Após arrastar a mulher pelos cabelos, homem deu vários socos no rosto dela
Play

Tartaruga Ninja? suspeito escapa da polícia ao entrar em córrego na ACM

Após arrastar a mulher pelos cabelos, homem deu vários socos no rosto dela
Play

Mulher espancada por zelador fez carta denunciando assédio antes do crime

Após arrastar a mulher pelos cabelos, homem deu vários socos no rosto dela
Play

Ferro-velho: empresário é acusado de mortes, sumiços e torturas em Salvador

Após arrastar a mulher pelos cabelos, homem deu vários socos no rosto dela
Play

Dono de ferro-velho onde trabalhadores desapareceram é preso por outros crimes

x