POLÍCIA
FLAGRANTE

Homem é preso em volta de "saidinha" com drogas no estômago na RMS

Equipamentos de escaneamento corporal detectaram substâncias ilícitas antes da entrada no sistema prisional

Luan Julião

Por Luan Julião

15/08/2025 - 14:13 h | Atualizada em 15/08/2025 - 17:02
Conjunto Penal de Lauro de Freitas
Conjunto Penal de Lauro de Freitas -

Um interno do Conjunto Penal de Lauro de Freitas foi impedido de entrar na unidade prisional com cerca de 20 gramas de uma substância análoga à maconha após retornar de saída temporária na quinta-feira, 14. O material foi detectado pelo equipamento de Body Scan corporal, utilizado para reforçar a segurança no sistema prisional baiano.

Caso será encaminhado à autoridade policial
Caso será encaminhado à autoridade policial | Foto: Divulgação / SEAP

Durante a revista, a Coordenação de Segurança identificou inconformidades na imagem do scanner. O custodiado permaneceu em observação e, ao ser questionado, admitiu ter engolido sete papelotes contendo a droga. Todos os procedimentos administrativos estão sendo adotados, e o caso será encaminhado à autoridade policial.

Material foi detectado pelo equipamento de Body Scan corporal
Material foi detectado pelo equipamento de Body Scan corporal | Foto: Arquivo Pessoal

No dia anterior, uma visitante do Conjunto Penal de Juazeiro também foi flagrada tentando entrar com cerca de 140 gramas de maconha escondidas em suas partes íntimas, também detectadas pelo Body Scan.

"Mais uma tentativa fracassada de entrada de ilícitos em uma unidade. Isso mostra que o investimento do Governo do Estado e da SEAP em equipamentos para reforçar a segurança nos presídios, aliado ao preparo dos policiais penais, está surtindo efeito. Não admitiremos esse tipo de prática em nossas unidades. Seguiremos firmes no combate à criminalidade e no trabalho por um sistema penal mais justo, eficiente e, principalmente, mais humanizado", ressalta o secretário da Seap, José Castro.

O uso constante de tecnologias como o Body Scan e as esteiras de raio-X reforça a estratégia da Seap de unir tecnologia e capacitação profissional para impedir que drogas e outros materiais ilícitos circulem dentro do sistema prisional da Bahia.

x