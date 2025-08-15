Menu
HOME > POLÍCIA
OPERAÇÃO ÉGIDE

Delegado manda recado sobre ataque a policiais: "Vamos alcançar vocês"

Oito pessoas foram presas e uma morreu durante operação contra suspeitos de ataque a delegado na Engomadeira

Luan Julião e Victória Isabel

Por Luan Julião e Victória Isabel

15/08/2025 - 10:13 h | Atualizada em 15/08/2025 - 10:33
Equipes da Civil cumprindo diligências da Operação Égide
-

Oito pessoas foram presas e uma morreu na manhã desta sexta-feira, 15, durante a Operação Égide, que investiga os envolvidos no confronto que deixou um delegado e uma mulher baleados e um homem morto em 14 de julho, no bairro da Engomadeira, em Salvador. O grupo criminoso também é investigado por furtos a grandes estabelecimentos comerciais na capital baiana.

Segundo o delegado Thiago Almeida, coordenador da Coordenação de Operações de Polícia Judiciária (COPJ), as investigações começaram imediatamente após o crime e foi um recado para grupos criminosos. “Hoje nós deflagramos essa operação, objetivando cumprir 12 mandados de prisão e 10 mandados de busca. Desses aí, oito já foram alcançados, sete presos e um resistente”, disse.

Ele destacou que a ação foi uma resposta firme da Secretaria de Segurança a ataques contra policiais. “Essa é uma resposta da Secretaria de Segurança de forma dentro da estrita legalidade, mas com a firmeza que exige para combater esse tipo de grupo criminoso. E fica o recado, não atentem contra nossos policiais, porque nós vamos localizar e alcançar vocês”.

Sobre a morte de um dos suspeitos, o delegado afirmou que, infelizmente, ele escolheu por enfrentar e atacar novamente a segurança. "A resposta foi dada. Foi prestado socorro, mas infelizmente evoluiu a óbito”, afirmou.

De acordo com ele, os demais integrantes serão identificados e alcançados. "Eles farão a opção de se entregar e se apresentar à polícia ou, se tentarem novamente contra o nosso agente, a resposta será dada na firmeza e dentro da estrita legalidade”.

Operação Égide

Foi deflagrada pela Polícia Civil, na manhã desta sexta-feira, 15, a Operação Égide, cujo objetivo é cumprir mandados judiciais contra integrantes de uma organização criminosa especializada em furtos a estabelecimentos comerciais de grande porte em Salvador.

O grupo também é suspeito de disparar contra uma equipe da Polícia Civil, que resultou em um delegado e uma mulher feridos, além de um homem morto. Todos têm mandados de prisão por homicídio e tentativa de homicídio.

Equipes da Civil cumprindo diligências da Operação Égide
Equipes da Civil cumprindo diligências da Operação Égide | Foto: Divulgação | Polícia Civil

Durante o cumprimento de um mandado de prisão na Engomadeira, um criminoso encontrou em confronto a polícia, foi atingido e não resistiu aos ferimentos. Com ele, foram apreendidos uma pistola com carregador alongado e 30 munições. Oito criminosos foram alcançados na Engomadeira, Tancredo Neves, Pau Miúdo e Mata Escura.

Segundo as investigações, os suspeitos agiam sempre com o mesmo modus operandi, utilizando veículos para arrombar e invadir as lojas, de onde subtraiam as mercadorias de maior valor. Diligências para localizar os alvos estão sendo realizadas em dois bairros de Salvador.

Tags:

engomadeira MANDADOS DE PRISÃO Polícia Civil

x