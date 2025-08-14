O que se sabe sobre o corpo de mulher encontrado em mata

Mulher ainda não foi identificada e, possivelmente, estava grávida - Foto: Reprodução Polícia Civil

O corpo de uma mulher, ainda não identificada e aparentando ter entre 40 e 45 anos, foi encontrado na manhã dessa quinta-feira, 14, em uma área de mata, na Rua Armando Tavares, nas proximidades do conjunto Laura-Catarino, na Vila Laura, em Salvador.

Quando foi localizada, a vítima trajava um vestido quadriculado nas cores preto e branco e estava sem calcinha. Além de sinais de tortura e enforcamento, ela tinha uma corda amarrada ao pescoço.

Policais militares da 58ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Cosme de Farias) foram ao local após receber denúncias. Informações preliminares apontam que, possivelmente, a mulher estava grávida.

Até a noite dessa quinta-feira, a Polícia Civil ainda não tinha indicativos de autoria e motivação. O caso é apurado pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/ Central), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).