VIOLÊNCIA

Vídeo: músico reage a assalto e é baleado nas partes íntimas em Salvador

Criminosos estavam em uma moto vermelha e realizavam uma sequência de assaltos no bairro

Luan Julião

Por Luan Julião

14/08/2025 - 13:41 h
Após o crime, as polícias Militar e Civil intensificaram o patrulhamento na área
-

Um homem identificado como Orlando, conhecido no cenário musical de Salvador por já ter integrado bandas de destaque como baterista, foi baleado na manhã desta quinta-feira, 14, durante um arrastão no bairro Santo Antônio Além do Carmo, no Centro Histórico da capital baiana.

De acordo com informações preliminares, dois homens em uma motocicleta vermelha percorriam a região praticando assaltos. O primeiro alvo foi um taxista, que teve seus pertences roubados. Em seguida, os criminosos abordaram outra vítima, que tentou reagir e acabou sendo atingida por dois disparos, um deles nas partes íntimas.

Segundo a Polícia Militar, uma guarnição do 18º BPM foi acionada para verificar a ocorrência de ferimento por arma de fogo. No local, os policiais encontraram a vítima caída ao solo e providenciaram o socorro imediato ao Hospital Geral do Estado (HGE). O estado de saúde dele não foi divulgado.

Mulher tenta entrar em presídio com maconha nas partes íntimas
Crime perto da Rodoviária de Salvador: corpo é encontrado em viaduto
Tribunais do crime: quando o poder paralelo substitui a justiça

A Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia Territorial (DT/Barris), informou que investiga a autoria da tentativa de roubo. De acordo com o órgão, imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas para identificar e localizar os suspeitos.

Após o crime, as polícias Militar e Civil intensificaram o patrulhamento na área e já identificaram o veículo utilizado na fuga. As equipes trabalham de forma integrada para localizar e prender os suspeitos.

A Secretaria da Segurança Pública reforça que qualquer informação que possa ajudar na captura da dupla pode ser repassada de forma anônima pelo Disque Denúncia, no telefone 181 ou pelo site www.disquedenuncia.ssp.ba.gov.br.

Tags:

Centro Histórico crime músico Salvador violência

x