Crime perto da Rodoviária de Salvador: corpo é encontrado em viaduto

Um jovem identificado como Tailan Morais dos Santos, de 19 anos, foi morto a tiros na noite desta quarta-feira, 13, nas proximidades do viaduto dos Rodoviários, no Caminho das Árvores, em Salvador.

De acordo com a Polícia Militar, agentes da 1ª CIPM foram acionados, para averiguar a informação de um homem morto, com ferimentos por disparo de arma de fogo.

Ao chegarem, os militares constataram o fato e adotaram todos os procedimentos cabíveis, como o isolamento do local até a realização da perícia pelo DPT.

Segundo a Polícia Civil, a 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) investiga as circunstâncias da morte de Tailan. Guias de perícia e necropsia foram expedidas.



Diligências são realizadas pela unidade policial especializada, para esclarecer a autoria e motivação do crime.