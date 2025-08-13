Cobradora de ônibus sofre tentativa de estupro em Salvador

- Foto: Bruno Concha/Secom PMS

Uma cobradora de ônibus de Salvador foi vítima de uma tentativa de estupro enquanto se deslocava em direção ao ponto de apanha que levaria à garagem da G6 Plataforma. O caso ocorreu na madrugada desta quarta-feira, 13, na região do Alto do Coqueirinho.

Ao Portal A TARDE, o Sindicato dos Rodoviários informou que após o crime, a funcionária foi acompanhada por um supervisor da Integra Plataforma até uma unidade de saúde localizada em Lauro de Freitas. Em seguida, ela registrou um boletim de ocorrência na delegacia responsável.

Apoio à vítima

"A vítima recebeu atendimento psicológico e está bem fisicamente. Mas claro, ela não quer falar e nem quer que seja exposta. Estamo acompanhando o caos de dando suporte necessário", informou Renato Santos, um dos representantes do Sindicato dos Rodoviários.

A entidade informou ainda que acionou a Secretaria de Segurança Pública para reforçar o policiamento na área e solicitou à empresa que o transporte dos trabalhadores passe a incluir o Alto do Coqueirinho, garantindo mais segurança no trajeto até a garagem. "Violência contra a mulher é crime e não será tolerada", declarou a entidade.

O caso será investigado pela Polícia Civil.