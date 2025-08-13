Menu
VIOLÊNCIA

Brutal: cantor de pagode é espancado até a morte em Camaçari

Polícia investiga autoria e motivação do crime registrado como lesão corporal seguida de morte

Luan Julião

Por Luan Julião

13/08/2025 - 16:21 h | Atualizada em 13/08/2025 - 16:51
Jefferson Borges Fernande
Jefferson Borges Fernande -

O cantor de pagode Jefferson Borges Fernandes, de 28 anos, foi vítima de uma morte brutal na noite desta terça-feira, 12, em Vilas de Abrantes, Camaçari, Região Metropolitana de Salvador. Segundo relatos, ele foi violentamente agredido por um grupo de homens dentro de sua própria residência.

Jefferson chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Menandro de Farias, mas não resistiu aos ferimentos. Ao ser atendido, relatou que havia sido espancado e torturado por traficantes, sem detalhar as razões das agressões.

Jefferson foi levado para o Hospital Menandro de Farias, mas não resistiu
Jefferson foi levado para o Hospital Menandro de Farias, mas não resistiu

A 26ª Delegacia Territorial (DT/Vila de Abrantes) assumiu a investigação do caso, registrado como lesão corporal seguida de morte. Guias de perícia e necropsia foram expedidas, e diligências estão em andamento para identificar os responsáveis e esclarecer a motivação do crime.

A morte do cantor gerou comoção entre amigos, familiares e fãs, que ainda tentam compreender a violência que levou à tragédia.

Posicionamento oficial da Polícia Civil

A 26ª Delegacia Territorial (DT/Vila de Abrantes) investiga a autoria de lesão de corporal seguida de morte que teve como vítima Jefferson Borges Fernandes, de 28 anos, vítima de agressões físicas, na noite de terça-feira (12), na localidade de Vilas de Abrantes. Segundo informações preliminares, a vítima foi agredida por um grupo de homens e foi socorrido para unidade de saúde, onde não resistiu. Guias de perícia e necropsia foram expedidas. Diligências são realizadas pela unidade policial para esclarecer a autoria e motivação do crime.

x