Brutal: cantor de pagode é espancado até a morte em Camaçari

Jefferson Borges Fernande - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor de pagode Jefferson Borges Fernandes, de 28 anos, foi vítima de uma morte brutal na noite desta terça-feira, 12, em Vilas de Abrantes, Camaçari, Região Metropolitana de Salvador. Segundo relatos, ele foi violentamente agredido por um grupo de homens dentro de sua própria residência.

Jefferson chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Menandro de Farias, mas não resistiu aos ferimentos. Ao ser atendido, relatou que havia sido espancado e torturado por traficantes, sem detalhar as razões das agressões.

A 26ª Delegacia Territorial (DT/Vila de Abrantes) assumiu a investigação do caso, registrado como lesão corporal seguida de morte. Guias de perícia e necropsia foram expedidas, e diligências estão em andamento para identificar os responsáveis e esclarecer a motivação do crime.

A morte do cantor gerou comoção entre amigos, familiares e fãs, que ainda tentam compreender a violência que levou à tragédia.

Posicionamento oficial da Polícia Civil

