Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VIOLÊNCIA

Vídeo flagra execução brutal de homem com mãos amarradas em Salvador

Polícia apura autoria e motivação do crime, registrado em uma área de grande movimentação no Cabula

Luan Julião

Por Luan Julião

13/08/2025 - 15:55 h | Atualizada em 13/08/2025 - 16:09
Polícia Militar foi a primeira a chegar ao local
Polícia Militar foi a primeira a chegar ao local -

Um vídeo obtido pelo Portal A TARDE revela o momento brutal em que um homem, de cerca de 30 anos, foi executado com mais de 16 disparos de arma de fogo, na Rua da Laje, também conhecida como Rua Direta da Lagoa, na entrada da comunidade da Timbalada, no bairro do Cabula, em Salvador.

As imagens, registradas pelas câmeras de segurança de condomínios da região, mostram um carro branco chegando ao local e, em seguida, a vítima sendo retirada do porta-malas, ainda viva, com as mãos algemadas. Logo depois, um homem dispara diversas vezes, atingindo principalmente a cabeça e as partes íntimas da vítima. O corpo foi abandonado na via pública.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Ratos, cobras e aves: carga com mais de 100 kg é apreendida em aeroporto
Motorista reage a assalto, pega arma e atira em bandido; veja vídeo
Vídeo: Homens usam lençóis na cabeça para furtar televisão na Bahia

De acordo com moradores, o homem não era conhecido na comunidade. O crime ocorreu em uma rua de caráter estritamente residencial, cercada por prédios e casas, em uma área de grande movimentação.

Corpo foi abandonado após crime
Corpo foi abandonado após crime | Foto: Reprodução | Redes Sociais

A Polícia Militar foi a primeira a chegar ao local. Em seguida, equipes da Polícia Civil e do Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizaram a perícia e iniciaram as investigações. A motivação e a autoria do crime ainda são apuradas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

assassinato Cabula crime execução Salvador timbalada

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Polícia Militar foi a primeira a chegar ao local
Play

Ferro-Velho: empresário acusado passa por audiência de custódia; veja vídeo

Polícia Militar foi a primeira a chegar ao local
Play

Tartaruga Ninja? suspeito escapa da polícia ao entrar em córrego na ACM

Polícia Militar foi a primeira a chegar ao local
Play

Mulher espancada por zelador fez carta denunciando assédio antes do crime

Polícia Militar foi a primeira a chegar ao local
Play

Ferro-velho: empresário é acusado de mortes, sumiços e torturas em Salvador

x