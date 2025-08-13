Vídeo flagra execução brutal de homem com mãos amarradas em Salvador

Polícia Militar foi a primeira a chegar ao local - Foto: Arquivo Pessoal

Um vídeo obtido pelo Portal A TARDE revela o momento brutal em que um homem, de cerca de 30 anos, foi executado com mais de 16 disparos de arma de fogo, na Rua da Laje, também conhecida como Rua Direta da Lagoa, na entrada da comunidade da Timbalada, no bairro do Cabula, em Salvador.

As imagens, registradas pelas câmeras de segurança de condomínios da região, mostram um carro branco chegando ao local e, em seguida, a vítima sendo retirada do porta-malas, ainda viva, com as mãos algemadas. Logo depois, um homem dispara diversas vezes, atingindo principalmente a cabeça e as partes íntimas da vítima. O corpo foi abandonado na via pública.

De acordo com moradores, o homem não era conhecido na comunidade. O crime ocorreu em uma rua de caráter estritamente residencial, cercada por prédios e casas, em uma área de grande movimentação.

Corpo foi abandonado após crime | Foto: Reprodução | Redes Sociais

A Polícia Militar foi a primeira a chegar ao local. Em seguida, equipes da Polícia Civil e do Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizaram a perícia e iniciaram as investigações. A motivação e a autoria do crime ainda são apuradas.