Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Vídeo: Homens usam lençóis na cabeça para furtar televisão na Bahia

Câmeras registraram o passo a passo dos suspeitos

Por Redação

13/08/2025 - 9:33 h
Homens ainda não foram identificados
Homens ainda não foram identificados -

Dois homens usaram lençóis sobre a cabeça para esconder o rosto enquanto furtavam uma TV, na cidade de Porto Seguro. O flagrante aconteceu na madrugada desta segunda-feira, 11. Câmeras de segurança do local registraram toda a cena.

Leia Também:

Homem é encontrado morto e algemado em rua residencial no Cabula
Adolescente é detida por tentar matar mãe com veneno de rato na Bahia
Adolescente é baleado em tiroteio no São João do Cabrito

A ação dos criminosos ocorreu por volta das 3h20, na sala de máquinas de uma lavanderia que funciona em esquema de autoatendimento. O estabelecimento tinha acabado de adotar o horário 24 horas há apenas uma semana. As informações foram divulgadas no portal g1.

Nas imagens, a dupla aparece entrando no estabelecimento, retirando a televisão da parede e ainda pega um outro lençol que estava em uma bacia.

Veja vídeo:

A delegacia municipal averigua as circunstâncias do caso. Os suspeitos não foram identificados.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

crime furto Polícia porto seguro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Homens ainda não foram identificados
Play

Ferro-velho: empresário é acusado de mortes, sumiços e torturas em Salvador

Homens ainda não foram identificados
Play

Dono de ferro-velho onde trabalhadores desapareceram é preso por outros crimes

Homens ainda não foram identificados
Play

Barcos e helicóptero: operação da PM ocupa Gamboa e mira facções

Homens ainda não foram identificados
Play

Dois homens e uma mulher são mortos no Jardim Santo Inácio

x