Vídeo: Homens usam lençóis na cabeça para furtar televisão na Bahia

Homens ainda não foram identificados - Foto: Reprodução/Câmera de segurança

Dois homens usaram lençóis sobre a cabeça para esconder o rosto enquanto furtavam uma TV, na cidade de Porto Seguro. O flagrante aconteceu na madrugada desta segunda-feira, 11. Câmeras de segurança do local registraram toda a cena.

A ação dos criminosos ocorreu por volta das 3h20, na sala de máquinas de uma lavanderia que funciona em esquema de autoatendimento. O estabelecimento tinha acabado de adotar o horário 24 horas há apenas uma semana. As informações foram divulgadas no portal g1.

Nas imagens, a dupla aparece entrando no estabelecimento, retirando a televisão da parede e ainda pega um outro lençol que estava em uma bacia.

Veja vídeo:

A delegacia municipal averigua as circunstâncias do caso. Os suspeitos não foram identificados.