POLÍCIA
Vídeo: Homens usam lençóis na cabeça para furtar televisão na Bahia
Câmeras registraram o passo a passo dos suspeitos
Por Redação
Dois homens usaram lençóis sobre a cabeça para esconder o rosto enquanto furtavam uma TV, na cidade de Porto Seguro. O flagrante aconteceu na madrugada desta segunda-feira, 11. Câmeras de segurança do local registraram toda a cena.
Leia Também:
A ação dos criminosos ocorreu por volta das 3h20, na sala de máquinas de uma lavanderia que funciona em esquema de autoatendimento. O estabelecimento tinha acabado de adotar o horário 24 horas há apenas uma semana. As informações foram divulgadas no portal g1.
Nas imagens, a dupla aparece entrando no estabelecimento, retirando a televisão da parede e ainda pega um outro lençol que estava em uma bacia.
Veja vídeo:
A delegacia municipal averigua as circunstâncias do caso. Os suspeitos não foram identificados.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes