Adolescente é detida por tentar matar mãe com veneno de rato na Bahia

Uma adolescente de 15 anos foi detida pela Polícia Civil, na manhã desta terça-feira, 12, em Itabuna, sob suspeita de tentar envenenar a própria mãe. O caso, segundo a polícia, ocorreu em 8 de maio.

De acordo com a Delegacia de Homicídios, a jovem teria colocado raticida em dois pães que seriam consumidos pela vítima, uma operadora de caixa de 42 anos. A tentativa foi percebida a tempo, e a mulher foi levada ao Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, onde recebeu atendimento médico.

A apreensão foi determinada pela Vara da Infância e da Juventude de Itabuna e cumprida na casa onde mãe e filha moravam, no bairro Novo São Caetano. A ação ocorreu na presença da mãe e da advogada da adolescente.

Após os trâmites legais, a jovem será encaminhada à Fundação da Criança e do Adolescente (Fundac).