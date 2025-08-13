ENVENENAMENTO
Adolescente é detida por tentar matar mãe com veneno de rato na Bahia
Jovem foi apreendida pela Polícia Civil
Por Redação
Uma adolescente de 15 anos foi detida pela Polícia Civil, na manhã desta terça-feira, 12, em Itabuna, sob suspeita de tentar envenenar a própria mãe. O caso, segundo a polícia, ocorreu em 8 de maio.
De acordo com a Delegacia de Homicídios, a jovem teria colocado raticida em dois pães que seriam consumidos pela vítima, uma operadora de caixa de 42 anos. A tentativa foi percebida a tempo, e a mulher foi levada ao Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, onde recebeu atendimento médico.
A apreensão foi determinada pela Vara da Infância e da Juventude de Itabuna e cumprida na casa onde mãe e filha moravam, no bairro Novo São Caetano. A ação ocorreu na presença da mãe e da advogada da adolescente.
Após os trâmites legais, a jovem será encaminhada à Fundação da Criança e do Adolescente (Fundac).
