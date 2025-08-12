Menu
CANIBALISMO

Vídeo: homem mata colega e come parte do cérebro da vítima na Bahia

Vítima e assassino trabalhavam em fazenda no interior

Por Andrêzza Moura

12/08/2025 - 23:32 h | Atualizada em 13/08/2025 - 19:19
Pedro foi morto após desentendimento com suspeito
Pedro foi morto após desentendimento com suspeito -

Um crime brutal chocou moradores da zona rural de Ilhéus, na Bahia. No primeiro dia de trabalho, o lavrador Luiz Teixeira de Oliveira é suspeito de matar a pauladas o colega Pedro Nascimento dos Santos, 60 anos, na tarde da última segunda-feira (11).

Segundo a polícia, os dois trabalhavam como meeiros na Fazenda Baixinha quando se desentenderam.

O delegado André Aragão Lima, coordenador da 7ª Coorpin, vítima e agressor trabalhavam como meeiro - alguém que trabalha a terra de outra pessoa, dividindo a produção ou lucros com o proprietário -, na Fazenda Baixinha, quando por volta das 14h, por motivos ainda desconhecidos, se desentenderam. Era o primeiro dia de trabalho de Luiz.

Ainda conforme o coordenador, a agressão foi tão brutal que a massa encefálica de Pedro ficou espalhada pelo chão.

De acordo com informações preliminares, testemunhas contaram aos policiais militares que atenderam a ocorrência que, logo após o crime, Luiz se juntou aos cachorros que se aglomeravam ao lado do corpo do colega e, sem se preocupar, passou a comer parte do cérebro dele. O delegado não confirma essa versão.

Os policiais ainda avistaram o homem em uma área de mata, mas conseguiu fugir. O caso foi registrado como homicídio qualificado. Lima revelou que a prisão de Luiz ainda não foi solicitada à Justiça.

