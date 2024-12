Latrocínio: mulheres são presas suspeitas esfaquear idoso na Bahia

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Duas mulheres foram presas em flagrante suspeitas de roubar e matar um idoso de 69 anos, na localidade de Bessa, em Conceição do Jacuípe, a cerca de 100 km de Salvador. O crime ocorreu no domingo, 8, e é investigado como latrocínio.

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Antônio Leandro. A dupla, que não teve nomes divulgados, invadiu a residência da vítima e agrediu o idoso com pauladas e golpes de faca. Em seguida, elas fugiram e levaram um aparelho de televisão do imóvel.

O equipamento foi localizado horas depois na casa de um vizinho das suspeitas, que, segundo a polícia, não tinha conhecimento da ação criminosa.

Leia também:

>> Pescador indígena é morto a tiros em cidade turística da Bahia

>> Cachorro cego é resgatado após três dias preso em tubulação; assista

>> Flintstones? Homem viaja em ônibus com os pés no asfalto

As mulheres disseram que foram até a casa de Antônio Leandro para ter relações sexuais com ele. Uma confessou ter agredido o idoso, enquanto a outra disse que apenas estava no local, sem se envolver com o crime.

As mulheres foram submetidas a exames de praxe e permanecem custodiadas, à disposição da Justiça. O caso segue sob apuração da Delegacia Territorial de Conceição do Jacuípe.