Cachorro cego é resgatado após três dias preso em tubulação; assista

Equipes da Defesa Civil e dos Bombeiros fizeram o resgate - Foto: Divulgação | Defesa Civil

Após passar três dias preso em uma tubulação de água na cidade de Cabreúva, no interior de São Paulo, um cachorro foi resgatado nesta segunda-feira, 9. O animal começou a chorar o que fez os moradores acionarem o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil.

O cachorro é cego e não tem dono. Ele teria caído em um fosso durante as chuvas. Em um vídeo é possível ver cinco agentes tentando resgatar o animal e um deles estava de cabeça para baixo dentro do burraco. No final do vídeo as pessoas ao redor comemoram o resgate do cachorro.

Assista: