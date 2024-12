Investigação: cadela morre enforcada em pet shop

- Foto: Arquivo pessoal

Um cadela morreu enforcada dentro de um pet shop localizado em Goiás, no Entorno do Distrito Federal. A denúncia foi feita pela tutora do animal, Angélica Fernandes. Ela detalhou que os funcionários teriam saído para almoçar e deixado o a cadela Haxa, de 4 anos, presa pelo pescoço em uma coleira em cima de uma bancada.

“Deixaram ela lá presa pelo pescoço, e aí com certeza ela escorregou, tentou pular”, deduziu a corretora. “Quando [meu filho] chegou para buscar ela, pela porta de vidro ele a viu pendurada e correu desesperado, pegou ela no colo, ainda tentando fazer alguma coisa, mas ela já estava sem vida. Já a tinha defecado, estava com a linguinha para fora, com os olhos para fora”, completou Angélica.

Nas redes sociais, a dona do pet shop lamentou o ocorrido, disse que o funcionário que teria negligenciado Haxa foi demitido e que o estabelecimento custeou o crematório do animal. Ela ainda pontuou que, após o ocorrido, o local foi vandalizado e que está com o funcionamento paralisado

Depois do ocorrido, Angélica denunciou o caso à Polícia Civil e registrou um boletim de ocorrência. Ela detalhou que o filho dela passou mal e precisou ser atendido em um hospital depois de encontrar a cadela morta no estabelecimento. Segundo ela, ele já está em casa. O delegado do caso José Mendes de Melo explicou que a investigação está em fase inicial e que ninguém ainda foi ouvido, o que deve ocorrer nos próximos dias.

Histórico do pet shop

A pequena Haxa tomava banho no estabelecimento semanalmente desde 2022, segundo a tutora Angélica. A corretora de imóveis detalhou que marcou o horário no pet shop na segunda-feira, 2, para que a cadela pudesse ir na terça (3). No dia marcado, levou Haxa ao local e a entregou nas mãos de um funcionário.

Angélica explicou que, por volta de 11h20 do mesmo dia, a proprietária do estabelecimento, mandou uma mensagem dizendo que a Haxa já havia tomado banho e que estava pronta. Segundo a corretora, a proprietária ainda disse que os funcionários sairiam para o almoço ao meio-dia, mas que Angélica poderia ir buscar a cadela que ela mesma entregaria o animal a ela.

A corretora detalhou que o filho mais velho dela foi quem se dirigiu até o local para buscar a cadela. No entanto, ao chegar ao pet shop, encontrou a cadela pendurada pelo pescoço.