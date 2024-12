Pesca mortal: jovem é morto a marretadas após ser atraído para pescaria

- Foto: JP Agora/Divulgação

Quatro jovens foram presos suspeitos de matarem e esconderem o corpo de João Marcos, de 18, em João Pinheiro, no Noroeste de Minas Gerais. O jovem estava desaparecido desde quarta, 4, e foi encontrado na região do Ribeirão Boca da Onça, após ser atraído pelos amigos para uma emboscada.

Segundo a Polícia Civil, a motivação do crime seria uma dívida de R$ 400, relacionada à compra de maconha, e ciúmes. Aos investigadores, um dos suspeitos afirmou que a vítima flertou com a namorada de um dos envolvidos.

Emboscada

Na data do desaparecimento, João foi atraído para a região do ribeirão onde os suspeitos alegaram que iriam pescar. No local, eles deram várias marretadas na vítima.

O primeiro golpe foi dado pelo jovem de 20 anos. Em seguida, os outros, na mesma faixa etária, também atacaram João Marcos. O crime foi caracterizado pela extrema violência e crueldade.

Conforme a investigação, após o homicídio, os suspeitos ocultaram o corpo da vítima, levando-o em um veículo até a região conhecida como Boca da Onça, onde o corpo foi coberto com uma lona e parcialmente queimado.

Todos os envolvidos foram presos em flagrante na sexta-feira, 6, tendo o de 20 anos confessado o crime aos investigadores.