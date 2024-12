Morte de bebê por ameba "comedora de cérebro" é investigada

Protozoário entra no corpo pelo nariz, junto com a água, e migra para o cérebro - Foto: Reprodução

Uma bebê, de 1 ano e três, morreu na cidade de Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, após ter sido infectada por uma ameba “Naegleria Fowleri”, popularmente conhecida como “ameba comedora de cérebro”.

A criança foi encaminhada a uma UBS em 12 de setembro com sintomas semelhantes aos de amigdalite, incluindo febre alta e dor de garganta. O quadro acabou evoluindo para vômitos persistentes e complicações neurológicas, como rigidez de nuca e convulsões.

“Comedora de cérebro”

A "Naegleria fowleri", conhecida como "ameba comedora de cérebro", é um organismo unicelular de vida livre responsável pela meningoencefalite amebiana primária, uma inflamação cerebral de rápida progressão.

O protozoário entra no corpo pelo nariz, junto com a água, e migra para o cérebro. Ele habita águas doces e mornas, sendo encontrado em várias partes do mundo, mas que não sobrevive em águas salgadas.