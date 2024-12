Homem é condenado a 17 anos por atropelar ex-namorada na Bahia

A decisão, anunciada pelo júri popular - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um homem acusado de atropelar a ex-namorada em Angical, no oeste da Bahia, foi condenado a 17 anos e 6 meses de prisão. A decisão, anunciada pelo júri popular, ocorreu na última sexta-feira, 6, no Fórum Tarcilo Vieira de Melo, em Barreiras, cidade da mesma região.

O crime aconteceu em 8 de julho de 2018, na estrada entre o povoado de Fazendinha e Angical. Bruno Ricardo Morais de Souza atacou Andreza Sales, com quem tinha rompido recentemente, por não aceitar o fim do relacionamento.

Na época com 21 anos, Andreza retornava de uma festa acompanhada de amigos e estava como passageira em uma moto. Bruno, dirigindo um carro, jogou o veículo contra a motocicleta, causando ferimentos à jovem e aos dois amigos que estavam com ela. Andreza sofreu fraturas no corpo e ainda carrega cicatrizes nas pernas.

Após o ataque, Bruno fugiu e só foi capturado em setembro de 2021, na cidade de Aparecida de Goiânia, em Goiás. Desde então, ele está preso e foi julgado por tentativa de homicídio qualificado. A defesa tem cinco dias úteis para recorrer da sentença.