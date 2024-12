Coelba intensifica operação para remover cabos irregulares na Bahia

Até sexta-feira, 13, mais de 50 profissionais estarão mobilizados - Foto: Divulgação / Coelba

A Neoenergia Coelba iniciou nesta segunda-feira, 9, a operação "Rede Legal", uma ação voltada para combater a ocupação irregular de postes por empresas de telefonia e internet. Até sexta-feira, 13, mais de 50 profissionais estarão mobilizados em Salvador, Feira de Santana, Alagoinhas, Camaçari, Ilhéus e Barreiras, com foco na regularização de contratos e na remoção de cabos e equipamentos instalados sem autorização.

Os municípios foram escolhidos com base na alta incidência de irregularidades. De acordo com Rodrigo Almeida, gerente de Relacionamento da Neoenergia Coelba, cerca de 91% das operadoras na Bahia atuam fora das normas.

“Estimamos que 91% das empresas da Bahia estão irregulares e para mudar este cenário desenvolvemos a Operação Rede Legal. Os postes são compartilhados com as empresas de telefonia e internet por meio de contratos que definem os critérios de utilização das estruturas. Estes contratos buscam garantir que os equipamentos sigam as normas técnicas e de segurança, evitando situações como o emaranhado de fios ou chamas em cabos,”, explicou Rodrigo Almeida, gerente de Relacionamento da Neoenergia Coelba.

Leia também:

>> Homem é assassinado na Baixa dos Sapateiros

>> Influenciador é detido após confusão em jogo do Bahia na Fonte Nova

>> Chefe da Polícia Civil destaca investimentos nos últimos anos

Além de exigir a regularização, a operação intensifica a retirada de cabos irregulares, uma tarefa que, segundo a concessionária, deveria ser responsabilidade das próprias operadoras, conforme determinações da Aneel, Anatel e ANP. Em 2024, a Neoenergia Coelba já removeu mais de 310 toneladas de cabos no estado.

A ação busca reduzir os riscos causados por instalações inadequadas e reforçar a segurança das estruturas, frequentemente afetadas pela falta de manutenção das operadoras. Técnicos e eletricistas estão atuando nos seis municípios para corrigir as irregularidades e promover o ordenamento da rede elétrica compartilhada.