Homem é assassinado na Baixa dos Sapateiros

Identidade da vítima segue desconhecida. - Foto: Reprodução | Google Street View

Um homem foi assassinado a tiros na região da Baixa dos Sapateiros, no domingo, 8, a noite. Ele ainda não teve a identidade revelada.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) segue investigando as circunstâncias da morte de um homem atingido por disparos de arma de fogo cujo corpo foi localizado no último domingo, 8, no período da noite na Baixa dos Sapateiros, Centro Histórico da capital baiana.

Além disso, guias para remoção e perícia foram expedidas. A motivação e o autor do crime ainda seguem em investigação. A Polícia Militar ainda por meio de nota, relatou que agentes da 2ª CIPM encontraram um corpo sem vida de um homem, na Rua da Poeira, em Nazaré. O óbito foi constatado por uma unidade do Samu que foi acioanda para a ocorrencia.