Incêndio atinge o Edifício Empresarial Thomé de Souza, em Salvador

Edifício Empresarial Thomé de Souza, localizado na Avenida Antônio Carlos Magalhães - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Na tarde desta segunda-feira, 9, um incêndio atingiu o 22º andar do Edifício Empresarial Thomé de Souza, localizado na Avenida Antônio Carlos Magalhães, no bairro Caminho das Árvores, em Salvador. Informações preliminares indicam que as chamas começaram no andar superior e geraram grande quantidade de fumaça, visível pelas janelas do prédio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado rapidamente e compareceu ao local para combater o incêndio. Felizmente, não houve registro de feridos. As chamas foram controladas antes que o fogo se espalhasse para outras áreas do edifício.

Leia também:

>> Policiamento é reforçado em Lagoa dos Patos após homicídio no domingo

>> Polícia Civil revela que PM atirador e jovens baleados eram vizinhos

>> "Está à disposição da Justiça", afirma delegada sobre policial suspeito de execução

Mesmo com a rápida atuação dos bombeiros, o prédio foi evacuado por precaução. Diversos trabalhadores que atuam no local se reuniram na frente do edifício, aguardando a liberação das autoridades.

As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas, e a perícia será realizada para identificar a origem e os danos causados.