Policiamento é reforçado em Lagoa dos Patos após homicídio no domingo

Após uma série de tiroteios registrados recentemente no bairro de Lagoa dos Patos, em Lauro de Freitas, o policiamento na localidade foi reforçado. A medida visa combater a violência crescente na região e proporcionar mais segurança à população. O último episódio de violência aconteceu no último domingo, 8, quando um homem foi encontrado morto por disparos de arma de fogo.

A Polícia Militar informou, por meio de nota, que na tarde de domingo, policiais da 52ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionados para atender a ocorrência de um corpo do sexo masculino na Rua Rodolfo Beco Barros, em Lauro de Freitas. A vítima, identificada como Josias Bispo Rosário Junior, de 32 anos, apresentava ferimentos causados por tiros. No momento da abordagem, ainda não havia informações sobre a autoria ou motivação do crime, que será investigado pela Polícia Civil.

Em nota, a Polícia Civil relatou que a 23ª Delegacia Territorial de Lauro de Freitas está conduzindo as investigações. Informações preliminares indicam que a vítima foi surpreendida por homens a bordo de dois veículos de cor preta, que se aproximaram e efetuaram os disparos. A polícia expediu as guias para perícia e remoção do corpo, e diligências estão sendo realizadas para identificar os responsáveis pelo crime.

