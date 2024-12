Influenciador é detido após confusão em jogo do Bahia na Fonte Nova

Ciro Alê é conhecido por seu trabalho como embaixador do Bahia no Canal Premiere - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Conhecido como Ciro Alê, o influenciador Ciro Alexandre Silva dos Santos foi conduzido à delegacia durante a partida entre Bahia e Atlético-GO, na Arena Fonte Nova, realizada neste domingo, 8. Torcedor do Tricolor, o baiano foi acusado de "agir de forma violenta" e danificar o guichê de Central de Atendimento ao Sócio com um soco. As informações foram divulgadas em primeira mão pelo Bahia Notícias.

O incidente teve início após a entrada da mãe do influenciador no estádio ter sido bloqueada devido à não-realização do check-in obrigatório para sócios, medida adicionada neste ano pelo clube. A confusão começou, então, quando Ciro se comportou de forma violenta com uma funcionária e quebrou o vidro do local. Alguns estilhaços ainda atingiram a atendente, que foi conduzida ao hospital depois do ocorrido, na região dos seios e olhos.

"Um sócio-torecedor idenficidado pelo nome Ciro, em função de ter impedido o seu acesso as depêndecias do estádio por não ter feito o check-9n obrigatório, passou a se comportar de forma violenta danificando o guiche com socos causando danos ao mesmo, além de provocar fericementos à funcionária", diz trecho do boletim de ocorrência da Polícia Civil.

"Nada justifica agressão. Eu errei. Perdi a cabeça e a razão. Mas eu estava realmente bastante nervoso. Ainda ouvi minha mãe, uma senhora de 75 anos ser desrespeitada acabei me excedendo. Não queria quebrar o vidro. Minha mãe explicou que não sabia fazer o check in, que era idosa. A pessoa (que eu nem vi quem era) disse que não podia fazer o check in mas que podia comprar o ingresso com 50% de desconto. Quando minha mãe falou que ela não podia comprar o ingresso porque ela não tinha dinheiro e a pessoa falou: problema é seu, acabei dando um soco no vidro e dizendo: problema é seu não, respeite ela por favor. E o vidro quebrou. Eu peço desculpas a quem estava atendendo. Sei que a culpa não é dela que está só cumprindo ordens. O Bahia precisa ter mais respeito pelo seu torcedor", diz trecho de nota do influenciador divulgada pelo Bahia Notícias.



O Bahia também se pronunciou sobre o caso nesta segunda-feira, 9, e repudiou o caso e se solidarizou com a funcionária agredida, afirmando que prestará todo o apoio necessário. Além disso, o clube irá instaurar um processo administrativo contra o influenciador e prometeu tomar medidas judiciais cabíveis sobre o ocorrido.

Confira a nota divulgada pelo clube: