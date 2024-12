Zagueiro do Bahia celebra classificação e se despede do clube: "Uma honra"

Cuesta em campo pelo Bahia - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

O zagueiro Victor Cuesta usou seu perfil no Instagram para parabenizar o Bahia pela classificação à Libertadores e aproveitou para se despedir do clube. Aos 36 anos, o jogador tem contrato encerrando no fim deste ano e confirmou que está de saída do Tricolor.

Foi uma honra fazer parte deste grupo, um privilégio ter vestido a camisa do Esquadrão Victor Cuesta - zagueiro do Bahia

Victor Cuesta era um sonho antigo do Bahia, que só foi realizado em 2024. O zagueiro chegou com status de titular, mas perdeu a vaga no decorrer das competições e terminou a temporada com apenas 18 jogos, todos como titular. Ele não vinha sendo relacionado para as partidas desde o dia 24 de novembro.

Além de Victor Cuesta, outros cinco jogadores do elenco atual do Bahia estão em fim de contrato e podem deixar o clube: Adriel, Danilo Fernandes, Cicinho, Acevedo e Carlos de Pena. Danilo Fernandes, inclusive, fez lobby pela renovação após a vitória sobre o Atlético-GO, neste domingo, 8.