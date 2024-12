Danilo Fernandes revê aposentadoria do futebol e pede renovação

Danilo Fernandes, goleiro do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Em um ano com poucos minutos vestindo a camisa do Bahia, o goleiro Danilo Fernandes foi titular no triunfo diante do Atlético-GO, pela 38ª rodada do Brasileirão. O defensor foi fundamental para o resultado, realizando defesas difíceis, que garantiram os três pontos para a vaga na Libertadores. Desta maneira, apesar das poucas oportunidades, o camisa 1 destacou a sua vontade de seguir no Esquadrão.

Iniciei o ano com a possibilidade de ser meu último ano como jogador profissional, só que eu estou me sentindo bem, eu me senti bem esse ano e eu queria pelo menos mais um ano Danilo Fernandes - goleiro do Bahia

"Eu iniciei esse ano aceitando o que estava para acontecer, não sei se estou conseguindo me expressar bem, mas eu não queria me lesionar, eu tinha uma sombra nas minhas costas onde todo mundo podia duvidar ou questionar algo sobre mim. Só que foi um ano muito saudável e muito bom para mim, eu treinei do início ao fim. Eu quero estar no grupo da Libertadores o ano que vem, porque tem algo especial para a gente.", disse o goleiro ao Premiere.

Além disso, o atleta relembrou a sua trajetória no clube, ressaltando a importância do apoio da família para superar lesões e os contratempos do percurso. Em fala, também falou sobre a sua paixão pelo Bahia, projetando bons resultados para o futuro.

"Muita coisa passou, muita coisa aconteceu, minha família estava sempre do meu lado, acho que sem eles eu não estaria aqui hoje. Eu cheguei no meio de 2021 e no meu primeiro jogo eu fraturei a costela. Eu retorno e a gente é rebaixado, mas o sangue dentro do campo nunca faltou, eu sempre procurei dar o meu melhor. Às vezes nada acontece do jeito que a gente quer, mas eu procurei sempre fazer o meu melhor. O amor por esse clube falou muito mais alto, e em nenhum momento eu pensei em sair, porque tinha algo especial, acredito que esse é só o primeiro acontecimento especial na minha carreira com essa camisa.", projetou o camisa 1.

"A gente ainda tem muita coisa para conquistar porque o grupo merece, essa torcida merece. Ano que vem vai ser histórico para todos, novamente podendo disputar uma Libertadores e nós coroamos do jeito que tinha que ser. Foi um ano difícil, um ano complicado, mas encerramos com chave de ouro para todo mundo.", finalizou Danilo.