"Foi um bom ano para o Bahia", analisa Rogério Ceni

Rogério Ceni, treinador do Bahia

O Bahia conquistou o seu maior objetivo para esta temporada: a tão sonhada classificação à Libertadores após 35 anos. Mesmo em um ano de turbulências, especialmente no segundo turno, o Esquadrão conseguiu ficar na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série A, a melhor na era dos pontos corridos.

Em coletiva, após o triunfo por 2x0 diante do Atlético-Go, o treinador Rogério Ceni avaliou o desempenho da equipe e pareceu contente com os resultados. Assim, exaltou a atual campanha, relembrando os últimos anos do clube e a clara evolução.

"Eu acho que o time teve uma capacidade de crescimento muito grande na primeira parte do campeonato brasileiro e infelizmente oscilou mais do que o normal na segunda parte. Acho que a gente sempre pode mais, tem que pensar que sempre pode mais e tem que planejar isso para o próximo ano, essa é a verdade. É um momento feliz, mas que antecedeu um pouco de turbulência. Precisamos evoluir, melhorar, mas em contrapartida acho que entregamos algo importante para a história do clube", disse Ceni

"Em 2022, o Bahia subiu na última rodada. Em 2023, não caiu na última rodada. Em 2024, classificou-se para uma Pré-libertadores na última rodada. A gente não pode se acomodar, eu acho que isso é o princípio. Então, eu acho que é uma evolução, claro que o torcedor sempre quer o título, seja o Baiano, o título da Copa do Nordeste, Brasileiro, mas eu acho que primeiro a gente tem que acostumar a viver isso. Um time que joga várias vezes Libertadores, Sul-Americana, ele vai mais credenciado, e uma hora ele estará mais apto a vencer", continuou o treinador do Esquadrão.

Para se manter na parte de cima da tabela, o Bahia pode precisar de peças novas, principalmente na reposição do banco de reservas, como apresentado pelo treinador. Em fala, ele trouxe o projeto do Grupo City e alertou sobre o número alto de jogos na temporada que vem, com cinco competições em disputa.

"Eu falei que nós terminaríamos o campeonato na melhor colocação da história do Bahia em pontos corridos. A diferença é que o grupo City é um grupo extremamente organizado e tem uma noção do futuro, caminhando gradativamente, mas eu não tenho o mesmo tempo, porque o treinador sofre, se você não ganha ele apanha. Na minha maneira, nós teremos que acelerar um pouco mais. Foram feitas duas contratações na janela do meio de ano, o Iago jogou muito pouco, quando ele ia começar a jogar, infelizmente teve a lesão. O Lucho jogou mais na parte final. Por isso, serve de alerta do que a gente tem que fazer para o próximo ano", opinou o comandante.

Durante a coletiva, o treinador relembrou a última semana, após a derrota para o Corinthians, quando poderia não depender de si para classificar nesta última rodada, sabendo que poderia ser ultrapassado pelo Cruzeiro. Em clima de brincadeira, Ceni revelou o 'pé-frio' e que não assistiu aos jogos e preferiu andar de bicicleta.

"Eu comecei assistindo o jogo do Atlético-Go, mas quando apareceu a bolinha e vi que tinha sido gol do Cruzeiro, eu fui andar de bicicleta. Quando eu parei um pouquinho e fui olhar o aplicativo, deu gol do Palmeiras e eu não parei de andar até o fim do jogo", contou o treinador.

Para o confronto desta última rodada, o Bahia contou com o grande apoio do seu torcedor, que foi elogiado por Ceni: "Eu não tinha visto ainda algo assim aqui nesses 15 meses. É legal também, como forma de retribuição, a gente descer ali, que é uma forma desse contato, dessa energia que esteve presente durante todo o campeonato", finalizou.