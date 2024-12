Após despedida de zagueiro, veja quem pode deixar o Bahia em 2025

Alguns jogadores devem deixar o Bahia na próxima temporada - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia já começou a desenhar seu planejamento para a temporada 2025, e uma reformulação no elenco parece iminente. Liderando a lista de saídas, o zagueiro argentino Victor Cuesta confirmou sua despedida do clube nesta segunda-feira, 9, após parabenizar o Esquadrão pela classificação histórica à Copa Libertadores. "Foi uma honra fazer parte deste grupo, um privilégio ter vestido a camisa do Esquadrão", escreveu Cuesta em suas redes sociais.

Além de Cuesta, outros atletas podem deixar o Tricolor. Jogadores em fim de contrato, como Danilo Fernandes — que manifestou interesse em renovar —, Adriel, Cicinho, Acevedo e Carlos de Pena, são algumas das indefinições.

Leia mais:

>> Vitória deve ter "12 contratações" para 2025, diz Fábio Mota

>> Presidente do Vitória avalia compra de Alerrandro: "Otimista"

>> Saiba quando o Bahia irá estrear na Pré-Libertadores e os possíveis adversários

O clube também conta com nomes fora do plantel principal, como Douglas Borel (emprestado ao Goiás), Marco Antônio (no Remo) e Léo Cittadini (no Shanghai FC), que ainda terão seus futuros avaliados.

Entre os jogadores do elenco atual que enfrentam incertezas, estão David Duarte, Yago Felipe — que voltou a atuar após dois meses sem jogar —, Rezende, recém-recuperado de lesão, e Rafael Ratão, que não tem sido aproveitado por Rogério Ceni. Com a classificação para a Libertadores, a diretoria do Bahia deve anunciar em breve as primeiras decisões sobre renovações e dispensas, visando montar um elenco competitivo para 2025.