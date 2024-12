Chefe da Polícia Civil destaca investimentos nos últimos anos

"Mais de 70% dos presos custodiados nos presídios são resultado do trabalho da Polícia Judiciária" - Foto: Divulgação | Polícia Civil

O Complexo Policial do Ogunjá foi inaugurado, reunindo seis unidades da Polícia Civil, nesta segunda-feira, 9. Durante o evento, a delegada Heloísa Brito mostrou um balanço dos investimentos feitos pelo Governo do Estado entre os anos de 2022 a 2024.

Leia mais:

>> Barroso determina uso obrigatório de câmeras corporais na PM

>> "Está à disposição da Justiça", afirma delegada sobre policial suspeito de execução

>> Polícia Civil revela que PM atirador e jovens baleados eram vizinhos

As transformações na Polícia Judiciária foram destacadas por Heloísa, que mencionou a evolução na contratação de mais servidores e sobre o uso de tecnologia para o combate ao crime organizado. "Nós temos feito uma revolução na Polícia Judiciária, governador. Foram contratados mil novos servidores, e o senhor já encaminhou à Assembleia Legislativa a ampliação de 2.397 vagas, o que nos aproxima do quadro previsto por lei, de quase nove mil servidores", afirmou. "Nós temos feito uma revolução na Polícia Judiciária, governador. Foram contratados mil novos servidores, e o senhor já encaminhou à Assembleia Legislativa a ampliação de 2.397 vagas, o que nos aproxima do quadro previsto por lei, de quase nove mil servidores", afirmou.

Alem disso, a delegada retificou que combater o crime organizado exige capacitação e investigação, reforçando que "mais de 70% dos presos custodiados nos presídios são resultado do trabalho da Polícia Judiciária". Somado a isso, ela citou a importância do uso das tecnologia e equipamentos, como as maletas de investigação, que ajudam nas operações policiais, contando com o apoio da Secretaria de Segurança Pública.

E não só de ampliação efetiva são os investimentos, mas também de modernizar os sistemas de capacitação, adicionando mais uma etapa no combate a criminalidade na Bahia.