POLÍTICA Barroso determina uso obrigatório de câmeras corporais na PM Determinação atende pedido da Defensoria Pública Por Redação 09/12/2024 - 13:42 h

Decisão do ministro do STF foi assinada no domingo, 8 - Foto: Rovena Rosa | Agencia Brasil

Fechar

O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a obrigatoriedade do uso de câmeras corporais por policiais militares de São Paulo durante as operações de rua. A decisão de Barroso acontece após a repercussão dos últimos casos de violência policial no estado, e atende ao pedido da Defensoria Pública de São Paulo. O magistrado da corte apontou que existe um compromisso do governo estadual em implementar o equipamento nas fardas. Leia mais >> BBB do crime! Bodycams policiais terão função de gravar ao vivo

>> "Estava errado", dispara Tarcísio sobre câmeras corporais da PM

>> Secretário aposta em queda de resistência da PM com câmeras nas fardas "É indispensável manter o modelo atual de gravação ininterrupta, sob pena de violação à vedação constitucional ao retrocesso e o descumprimento do dever estatal de proteção de direitos fundamentais, em especial o direito à vida", defendeu o ministro, em trecho da decisão assinada no domingo, 8.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Cidadão Repórter Contribua para o portal com vídeos, áudios e textos sobre o que está acontecendo em seu bairro ACESSAR