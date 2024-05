BBB do crime! Bodycams policiais terão função de gravar ao vivo | A TARDE

As câmeras corporais, que começam a ser implementadas nas fardas dos policiais a partir desta terça-feira, 7, terão também a função especial de poder gravar a ocorrência ao vivo. Porém, de acordo com o titular da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), Marcelo Werner, inicialmente apenas 25% do material terá esta função.

O secretário explicou que as funções 'livestream' serão registradas em tempo real no fardamento das autoridades e transmitido diretamente para o comandante e a central de controle. As informações foram divulgadas em coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira, 7.

A ferramenta será crucial em casos como sequestro, perseguições e outros, é o que garante Werner. "Isso aí é uma ferramenta de suma importância, por exemplo, numa situação de tomada de refém, onde a gente começa a fazer a gravação daquele cenário para que possa ser acompanhado pelo comandante e o grupo de operações da inteligência, e até demandar mais apoio, mais reforço, em uma situação desta", destacou ele.

As imagens gravadas pelas bodycams ficaram disponíveis para uso em inquéritos policiais, procedimentos administrativos disciplinares e processos judiciais. Para ter acesso, o secretário indicou que será necessário abrir um requerimento diretamente para a Secretaria de Segurança Pública para análise.

