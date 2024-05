Vídeo: carne de boi é furtada após caminhão tombar na Bahia | A TARDE

Um caminhão com carne bovina foi furtado após tombar em um trecho da BA-101 em Itajuípe, no Sul da Bahia. O acidente ocorreu na manhã do último domingo, 5, sentido Uruçuca, na mesma região.

>> Suspeito de roubar clientes de restaurante na Graça é preso pela PM

Segundo o site Políticos do Sul da Bahia, populares que passavam pelo local saquearam as carnes que ficaram espalhadas ao redor do veículo tombado.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver dezenas de pessoas saqueando a mercadoria. Em um dos trechos das imagens, ainda é possível observar os populares correndo do ataque de um boi, assustado com a movimentação.

Veja o vídeo





Vídeo: carne de boi é furtada após caminhão tombar na Bahia Reprodução

Publicações relacionadas